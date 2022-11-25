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الدبيبة يتمنى الشفاء العاجل للكوني

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 25 نوفمبر 2022, 02:35 مساء
الدبيبة يتمنى الشفاء العاجل للكوني
الدبيبة (يمين) والكوني. (صورة مركبة: بوابة الوسط)
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عبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، الجمعة، عن تمنياته بالشفاء العاجل لعضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، الذي تعرض لوعكة صحية.

وغرد الدبيبة على حسابه بموقع «تويتر» قائلا: «تمنياتي لأخي موسى الكوني عضو المجلس الرئاسي الشفاء العاجل، وأن يتجاوز الوعكة الصحية التي تعرض لها. سائلين الله أن يمده بالصحة ويديم عليه العافية».

- مصدر بالمجلس الرئاسي لـ«بوابة الوسط»: إصابة الكوني بأزمة صحية طارئة وتقرر نقله بطائرة إسعاف لألمانيا

ومساء الخميس، أفاد مصدر بالمجلس الرئاسي «بوابة الوسط» بنقل الكوني في وقت لاحق إلى ألمانيا على متن طائرة إسعاف طائر للعلاج، إثر إصابته بأزمة صحية عقب عودته من المشاركة في مؤتمر التعاون الحدودي بين ليبيا ودول الساحل، الذي اختُتمت أعماله الأربعاء بالعاصمة التونسية.

وفي مارس الماضي، خضع موسى الكوني لرحلة علاج استمرت أكثر من شهر في إسبانيا، قبل أن يعود رفقة عضو المجلس عبدالله اللافي، في التاسع من أبريل إلى طرابلس.

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