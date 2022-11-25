شرح البال يبحث تذليل مختنقات سرت

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير الأشغال العامة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، نصر شرح البال، تذليل المختنقات التي تواجه بلدية سرت.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية أجراها الوزير، أمس الخميس، إلى سرت التقى خلالها عميد البلدية مختار المعداني، بحضور عضو المجلس البلدي مخلوف حامد، ومدير مكتب الإسكان والتعمير بالبلدية، ومدير إدارة مشروعات البلدية.

- شرح البال يطالب بتوضيح المشاريع المتعاقد عليها صندوق الإعمار ولجنة الاستقرار وبلدية بنغازي

وخلال الزيارة، تابع شرح البال المشاريع التي تنفذها الحكومة المكلفة في سرت، ومنها صيانة وتهيئة المرافق الإدارية والخدمية بالمدينة كمقر الحكومة، وفنادق المدينة، وفق ما أفاد به مسؤول ملف الإعلام ببلدية سرت «بوابة الوسط».

واطلع الوزير على ملف إعادة الإعمار والتعويضات، وأيضا المناطق المدمرة في سرت جراء حرب تحريرها من تنظيم «داعش» العام 2016، وأكد حرص الحكومة على حل هذه الملفات ورفع المعاناة عن المواطنين.

لقاء شرح البال مع المسؤولين في سرت، 24 نوفمبر 2022. (بلدية سرت)

لقاء شرح البال مع المسؤولين في سرت، 24 نوفمبر 2022. (بلدية سرت)