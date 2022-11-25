علي ناصر يقدم أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة لليبيا لدى أذربيجان

القاهرة - بوابة الوسط

قدم السفير علي سالم ناصر، أمس الخميس، أوراق اعتماده إلى الرئيس الأذري إلهام علييف، سفيرا فوق العادة مفوضا لليبيا لدى أذربيجان.



وخلال مراسم التسليم، قال إلهام علييف إن أذربيجان وليبيا «صديقان دائما ودافعا عن مصالح بعضهما بعضا. يتكاتفان في جميع المسائل في إطار المنظمات الدولية»، وأضاف أن أذربيجان «تلقت دائما دعما من ليبيا في قضيتها مع أرمينيا (...) كذلك تواصل هذا الدعم في إطار حركة عدم الانحياز ومنظمة التعاون الإسلامي»، على ما نقلت عنه وكالة الأنباء الأذرية الرسمية «أذرتاج».

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وشدد الرئيس الأذري على ضرورة تفعيل العلاقات الثنائية، لا سيما التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والطاقة. من جانبه، أكد السفير علي سالم ناصر بذله كل ما في وسعه لتقوية العلاقات بين البلدين والشعبين، وشدد على ضرورة تعزيز التعاون والعلاقات على الصعيد الثنائي وفي إطار المنظمات الدولية.

علي ناصر يقدم أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة لليبيا لدى أذربيجان، 24 نوفمبر 2022. (وكالة الأنباء الأذرية)