«الأرصاد»: رياح نشطة على الساحل الغربي.. وارتفاع الموج يصل إلى 3 أمتار

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة إلى قوية مساء السبت، على الساحل الغربي تصل سرعتها إلى 25-30 عقدة مع ارتفاع للموج يصل إلى ثلاثة أمتار.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

- السماء مغطاة جزئيا إلى كليا بالسحب مع فرصة سقوط أمطار جيدة على الساحل الغربي مساء الغد قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

- الرياح جنوبية غربية على ساحل زوارة وطرابلس، وتكون شمالية غربية على باقي الساحل، اتحول صباح الغد إلى قبلية سرعتها بين 05 و20 عقدة، تصل مساءا إلى 25- 30 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50-2.00 متر، يصل مساء الغد إلى 3 أمتار.

- البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج ويكون مضطربا مساء.

- درجة حرارة سطح البحر 25 درجة.

- الرؤية جيدة إلى متوسطة يوم الغد أثناء سقوط الأمطار.