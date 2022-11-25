«الأرصاد»: رياح نشطة على الساحل الغربي.. وارتفاع الموج يصل إلى 3 أمتار

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة إلى قوية مساء السبت، على الساحل الغربي تصل سرعتها إلى 25-30 عقدة مع ارتفاع للموج يصل إلى ثلاثة أمتار.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- السماء مغطاة جزئيا إلى كليا بالسحب مع فرصة سقوط أمطار جيدة على الساحل الغربي مساء الغد قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.
- الرياح جنوبية غربية على ساحل زوارة وطرابلس، وتكون شمالية غربية على باقي الساحل، اتحول صباح الغد إلى قبلية سرعتها بين 05 و20 عقدة، تصل مساءا إلى 25- 30 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50-2.00 متر، يصل مساء الغد إلى 3 أمتار.
- البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج ويكون مضطربا مساء.
- درجة حرارة سطح البحر 25 درجة.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة يوم الغد أثناء سقوط الأمطار.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء مغطاة جزئيا بالسحب مع سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.
- الرياح شمالية غربية تتحول تدريجيا إلى جنوبية شرقية، سرعتها بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.00 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة حرارة سطح البحر 24 درجة.
- الرؤية جيدة.
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