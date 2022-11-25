«الكهرباء»: انتهاء الاختبارات النهائية لمحطة القبة الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، أمس الخميس، الانتهاء من إجراء الاختبارات النهائية لمحطة القبة الجديدة نوع «سيمنس» جهد «11/66 ك.ف».

وجرى تركيب المحطة بفضل جهود عناصر الكهرباء دون تدخل المصنع، ويأتي ذلك ضمن اهتمام شركة الكهرباء بصيانة وتجديد مكونات الشبكة الكهربائية في كل الأحياء والمناطق والمدن الليبية، وفق بيان صادر عن الشركة.

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والأربعاء، أعلنت الشركة العامة للكهرباء تشغيل محطة تحويل «الخوير» جهد «66 /11ك.ف» بمدينة طبرق، وهي من أكبر محطات التحويل وأحدثها في ليبيا.