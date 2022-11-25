حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الجمعة 25 نوفمبر 2022)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تبقى احتمالية سقوط أمطار خفيفة، اليوم الجمعة، على الشمال الشرقي، فيما تتكاثر السحب على مناطق الشمال الغربي مع فرصة سقوط أمطار جيدة غدا السبت.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:

- حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا، وتكون هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على أغلب المناطق اعتبارا من مساء الغد.

- الرياح: جنوبية غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 20 و25 درجة، وتسجل انخفاضا ملحوظا بداية من يوم الغد علي أغلب المناطق.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد:

- حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة صباح هذا اليوم على مناطق بنغازي حتي طبرق، ومدن الجبل الأخضر.

- الرياح: شمالية غربية معتدلة إلي نشطة السرعة، تتحول يوم الغد إلي جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 20 و24 درجة، ولا تتجاوز 16 درجة على المرتفعات الجبلية.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

- حالة السماء: صافية إلي ظهور بعض السحب.

- الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول مساء يوم الغد إلي شمالية غربية معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 23 و25 درجة.