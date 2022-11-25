ترحيل 226 مهاجرا من ليبيا إلى بلدانهم

القاهرة - بوابة الوسط

نظم جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية التابع لوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الخميس، قوافل برية إلى الحدود الشرقية والجنوبية للبلاد، لإعادة أكثر من 200 مهاجر إلى بلدانهم الأم.

وقال رئيس المكتب المكلف عمليات الترحيل بدرالدين بن حامد، لوكالة «فرانس برس»، إن الجهاز «نظم قوافل برية (...) لإعادة 105 مصريين و101 تشادي و 20 سودانيا إلى الحدود».

بدره، أوضح مسؤول العلاقات العامة في الشرطة القضائية بوزارة العدل العميد أحمد أبو كراع، لـ«فرانس برس»، أن عدد الأشخاص «الخاضعين لعدم القبول آخذ في الازدياد ومراكز السجون مكتظة مما يخلق الكثير من الصعوبات».

ترحيل المهاجرين إلى الحدود

في حضور ممثلي سفاراتهم، جرى جمع المرحلين، وكلهم يرتدون ملابس رياضية سوداء وبيضاء أو سوداء ورمادية حسب جنسيتهم، ثم وزعت الشرطة عليهم زجاجات المياه وبعض الطعام والحليب وجرى اصطحابهم إلى الحافلات التي أقلتهم نحو الحدود.

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وعند وصولهم إلى أجدابيا، سيتم إعادة المصريين إلى معبر السلوم الحدودي بينما، سيسلك التشاديون والسودانيون الطريق إلى الكفرة، ثم العوينات على الحدود مع السودان، وفق الوكالة الفرنسية.

وكانت وكالات الأمم المتحدة تهتم بإعادة اللاجئين والمهاجرين إلى بلدانهم، ولكن منذ اتفاق جرى توقيعه أخيرا بين السلطات في غرب وجنوب وشرق ليبيا، أصبح الجهاز المسؤول عن هذه الإحالات والتابع لوزارة الداخلية، يعمل بطريقة موحدة.

إعادة نحو 20 ألف مهاجر إلى ليبيا

وأعيد أكثر من 20 ألف مهاجر إلى ليبيا منذ بداية العام الجاري حتى الشهر الماضي، فيما ظل مصير 714 في عداد المفقودين، وقضى أكثر من 400 مهاجر غرقا، حسب المنظمة الدولية للهجرة. ومعظم المهاجرين عبر الحدود الليبية الصحراوية الشاسعة من السودان وتشاد والنيجر ومصر.

وتقول الامم المتحدة إن اعتقال المهاجرين يجري بطريقة «تعسفية»، وهم يتعرضون غالبا لعمليات «قتل واختفاء قسري وتعذيب» أو «عبودية وعنف جنسي واغتصاب وغيرها من الأعمال اللاإنسانية». وتدافع السلطات الليبية عن نفسها مؤكدة أنها لا تلجأ للعنف، وأن جميع المهاجرين يتلقون الخدمات والرعاية اللازمة لهم في مراكز الاحتجاز الحكومية.