وصول الوحدة الثالثة إلى ميناء طبرق تمهيدا لتركيبها بالمحطة الغازية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، وصول الوحدة الثالثة وملحقاتها إلى ميناء طبرق، تمهيدًا لنقلها إلى موقع مشروع محطة طبرق الغازية وتركيبها على القاعدة المخصصة لها.

وقالت الشركة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الوحدة الغازية الثالثة (التوربينة – المولد) وملحقاتها وصلت إلى ميناء طبرق، وجارٍ العمل على نقلها إلى موقع مشروع محطة طبرق الغازية.

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وأرجعت الشركة ذلك إلى جهود مجلس الإدارة ومتابعته المستمرة من أجل تحسين أداء الشبكة الكهربائية خدمة للمواطن الكريم وللوطن.

الجدير بالذكر أن الوحدة الأولى لمشروع طبرق الاستعجالي دخلت التجارب التشغيلية تمهيدًا لدخولها على الشبكة الكهربائية بشكل دائم، وذلك بعد اكتمال التجارب التشغيلية الخاصة بها.