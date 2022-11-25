اجتماع في سرت لبحث تطوير قسم المسالك البولية بمستشفى بن سينا

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

ناقش اجتماع ضم عميد بلدية سرت مختار المعداني وإدارة مستشفى بن سينا التعليمي برئاسة الدكتور على الجروشي إيجاد آلية عاجلة لتطوير ودعم عمليات واحتياجات قسم المسالك البولية.

حضر الاجتماع وكيل ديوان بلدية سرت خميس الجزيع، ورئيس اللجنة العلمية بالمستشفى مدير عام المختبر المرجعي الاستشاري الدكتور فتحي الكاسح، ورئيس قسم المسالك البولية بمستشفى بن سينا التعليمي بسرت الإخصائي عمران أبو رقيقة.

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المعداني يتعهد بتوفير الدعم لقسم المسالك البولية

وأوضح عميد بلدية سرت في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن الاجتماع المشترك خُصص لوضع الحلول والإجراءات لدعم قسم المسالك البولية بمستشفى ابن سينا بسرت، بالإمكانيات والأجهزة الطبية الحديثة، خاصة جهاز حديث يخص العمليات الجراحية البروستاتا وتفتيت الحصوات.

وتعهد عميد بلدية سرت بالتواصل مع الجهات الصحية والحكومية لتقديم الدعم للقسم وغرفة عمليات المسالك البولية.

من جهته قال رئيس قسم المسالك البولية بالمستشفى الدكتور عمران بورقيقة إن القسم أجرى أكثر من 165 عملية جراحية من بينها عمليات دقيقة خلال الشهر الجاري لمرضي من مختلف المدن الليبية.