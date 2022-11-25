شاهد في «هذا المساء»: إقالة الصديق الصور.. طعون قضائية وغضب عام

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)، مساء الخميس، الضوء على ما يثار حول محاولة إقالة المستشار الصديق الصور على خلفية الطعن المقدم ضد قرار مجلس النواب بشأن تعيين النائب العام.

وفي وقت سابق اليوم، شهد مجمع المحاكم والنيابات في مدينة مصراتة وقفة احتجاجية نظمها أعضاء وموظفو مكتب المحامي العام ونيابات مصراتة، رفضًا للطعن المقدم على قرار تعيين الصور، مستهجنين «الحملة التي تستهدف النيل من الجهاز القضائي بصفة عامة، والنائب العام المستشار الصديق الصور»، مطالبين بإبعاد القضاء عن الصراعات والتجاذبات السياسية.

- مكتب المحامي العام مصراتة يستهجن «الحملة» ضد الصور.. ويدعو إلى إبعاد القضاء عن الصراع السياسي

وحذر المشاركون في الوقفة في بيان من وصفوهم بـ«الأصوات المؤججة للفتنة والفساد، من الاستمرار في غيّها بهدف المساس بجهاز النيابة العامة والقضاء عمومًا»، ودعوا الجميع للوقوف «صفا واحدا» في مواجهتهم «بكل قوة»، وكفهم عن مبتغاهم، «وإرجاعهم إلى جادة الصواب، تجسيدا لمبدأ سيادة القانون، وصونا للجهاز القضائي».

وفتح البرنامج نقاشا حول هذه الأنباء مع كل من: الخبير القانوني والباحث السياسي رمضان التويجري، وعضو اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور مصطفى الدلاف، والمحامي سامي الأطرش.

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