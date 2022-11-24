إحالة مدير مستشفى جالو وعضو المجلس البلدي وآخرين للقضاء بتهمة الاختلاس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت النيابة العامة، اليوم الخميس، حبس وإحالة مدير مستشفى جالو وعضو المجلس البلدي وآخرين للقضاء بتهمة اختلاس منقولات داخلة في هيكلة البنية الفنية اللازمة لتسيير المستشفى.

وأفاد بيان نشره مكتب النائب العام على «فيسبوك»، مساء الخميس، بأن وكيل النيابة بنيابة جالو الابتدائية باشر، في وقت سابق، إجراءات التحقيق حول واقعات اختلاس منقولات داخلة في هيكلة البنية الفنية اللازمة لتسيير مستشفى جالو المركزي، وتزوير وثائق رسمية متعلقة بها.

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وأثبت المحقق تآمر مدير المستشفى مع عضو المجلس البلدي وآخرين، على ارتكاب جريمة اختلاس مواد نقل الطاقة الكهربائية إلى المستشفى، وتحرير أوراق تسمح بمرور المنقولات المختلسة عبر البوابات والتمركزات الأمنية، وفق البيان.

