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الرعيض يبحث مع أونماخت إقامة المنتدى الليبي الألماني

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 24 نوفمبر 2022, 11:26 مساء
الرعيض يبحث مع أونماخت إقامة المنتدى الليبي الألماني
رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة يجتمع مع سفير ألمانيا ميخائيل أونماخت، الخميس 24 نوفمبر 2022 (صفحة الاتحاد على فيسبوك)
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بحث رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، محمد الرعيض، اليوم الخميس، الترتيبات لعقد المنتدى الألماني الليبي، ومجالات التعاون الاقتصادي مع الجانب الألماني.

ليبيا مستعدة لإقامة المنتدى
جاء ذلك خلال لقائه سفير ألمانيا ميخائيل أونماخت، رفقة نائب رئيس البعثة أنيكا أنجلز، بمقر الاتحاد بطرابلس. وأبدى الرعيض استعداد الاتحاد التام لكافة الإجراءات والترتيبات اللازمة لعقد المنتدى في أقرب وقت ممكن.

وأكد أونماخت أن المنتدى الليبي الألماني، يُعد خطوة أولى لمشاركة الشركات الألمانية في شتى المجالات، ومنها قطاع النقل والطاقة والخدمات العامة والطاقات المتجددة، وذلك بدعم من السفارة الألمانية في ليبيا.

- انطلاق الدورة الثالثة للمنتدى الاقتصادي الليبي - الألماني في طرابلس

تفعيل الغرفة الليبية الألمانية
في حين شدد رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة على ضرورة تفعيل الغرفة الليبية الألمانية، لمتابعة الملفات الاقتصادية بين البلدين، داعيا إلى تنسيق زيارات متتالية ومتبادلة لرجال الأعمال، من أجل ربط العلاقات الاقتصادية والتشجيع على الاستثمار فيهما.

رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة يجتمع مع سفير ألمانيا ميخائيل أونماخت، الخميس 24 نوفمبر 2022 (صفحة الاتحاد على فيسبوك)
رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة يجتمع مع سفير ألمانيا ميخائيل أونماخت، الخميس 24 نوفمبر 2022 (صفحة الاتحاد على فيسبوك)
رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة يجتمع مع سفير ألمانيا ميخائيل أونماخت، الخميس 24 نوفمبر 2022 (صفحة الاتحاد على فيسبوك)
رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة يجتمع مع سفير ألمانيا ميخائيل أونماخت، الخميس 24 نوفمبر 2022 (صفحة الاتحاد على فيسبوك)
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