العدد«366»: إقالة الحبري وملف لوكربي.. و«الوسط» تدشن عامها الثامن

القاهرة - بوابة الوسط

صدر اليوم الخميس العدد «366» من جريدة «الوسط» بطابع استثنائي، إذ تحتفل الجريدة بإتمام سبعة أعوام على إصدارها.

ومنذ اليوم الأول لصدورها في 26 نوفمبر من العام 2015، تحافظ «الوسط» على وعودها التي قطعتها أمام القارئ في أولى افتتاحيتها، عبر رؤية شاملة أوضحنا فيها هويتها وخطها التحريري، وأسلوب عملها المهني، وطموحاتها، وقلنا: إن جريدة «الوسط» صوت ليبيا الدولي، تصدُر في الوقت الذي تبدو فيه الحاجة ملحة لوجود صحافة ليبية مهنية، تحمل هموم الناس والوطن في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ البلاد.

ملف «قضية لوكربي»

وركزت القصة الرئيسة للعدد على إعادة فتح ملف «قضية لوكربي»، عبر تسريب معلومات تتحدث عن اختفاء أو خطف المواطن الليبي (ضابط عسكري) أبوعجيلة مسعود المريمي، وهي القضية المغلقة منذ 14عاماً، فيما يخشى البعض تحويلها إلى ورقة إضافية في سياق الصراعات والمناكفات السياسية بين بعض أطراف الأزمة.

كما تناولت قرار مجلس النواب إقالة نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، علي الحبري، وتكليف مرعي مفتاح البرعصي، بديلاً له، وهو ما يزيد من صعوبة العمل على مساعي توحيد المصرف المركزي.

قانون المرتبات الموحد

وفي صفحات الاقتصاد، نسلط الضوء على قرارات مجلس النواب بإصدار قانون المرتبات الموحد ذلك القانون الذي انتظره البعض طويلا، لكن الجدل بشأنه لم ينته، خاصة بين النواب أنفسهم الذين تساءلوا هل يشمل القانون أصحاب المعاشات والعاملين في القطاع الخاص، مع العلم أن القانون نص على أن الحد الأدنى للأجور ألف دينار.

وركزت الصفحة الفنية على اختتام فعاليات الدورة الـ44 لمهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، بدار الأوبرا المصرية. وخلاله، جرى منح جائزة «الهرم الذهبي» لفيلم «علم»، وهو من فلسطين.