الدبيبة يقرر منع التكليف المباشر والمناقصة المحدودة في الجهات الحكومية

القاهرة - بوابة الوسط

قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، وقف العمل بالتكليف المباشر والمناقصة المحدودة لدى الوزارات والجهات التابعة لها، مع اعتبار شهر ديسمبر المقبل آخر شهر للتعاقدات القائمة بين الشركات وتلك الجهات.

جاء ذلك في تعميم صادر اليوم الخميس إلى رؤساء ومديري الهيئات والمصالح والأجهزة والمؤسسات والمراكز التابعة للوزارات ومجلس الوزراء.

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ووجه الدبيبة في التعميم المنشور عبر منصة حكومتنا على «فيسبوك»، بالإعلان عن مناقصة عامة لكافة الشركات العاملة، وفق الشروط والمواصفات المعدة من اللجنة المشكلة ضمن نتائج الورشة التي عقدت أول أمس الثلاثاء بالهيئة العامة للمعلومات، مشددًا على ضرورة التقيد والالتزام بإجراءات منصة المشتريات الحكومية.