وقفة احتجاجية بنيابة بني وليد ضد الطعن المقدم في قرار تكليف النائب العام

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

نظم أعضاء وموظفو النيابة العامة في بني وليد، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية بمقر النيابة وسط المدينة، استنكروا فيها الطعن المقدم من بعض السياسيين بشأن عدم دستورية قرار تكليف المستشار الصديق الصور مهام النائب العام.

وأكد المحتجون خلال وقفتهم رفضهم للإطاحة باستقلالية ووحدة القضاء، والمساس بالقضاء الليبي، مشيدين بالدور الذي يقوم به النائب العام المستشار الصديق الصور من أجل محاربة الفساد.

وقدم عدد من السياسيين في 17 نوفمبر الجاري، أبرزهم عضو المجلس الأعلى للدولة رئيسه السابق عبدالرحمن السويحلي، طعنًا بطريق النقض في «عدم دستورية قرار مجلس النواب رقم 2 للعام 2021، بشأن تكليف» الصديق الصور نائبا عاما.

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وقفة احتجاجية لأعضاء النيابة العامة في مصراتة

كما شهدت مدينة مصراتة في وقت سابق اليوم، وقفة احتجاجية نظمها أعضاء وموظفو مكتب المحامي العام ونيابات مصراتة، رفضا للطعن المقدم على قرار تعيين الصور، مستهجنين «الحملة التي تستهدف النيل من الجهاز القضائي بصفة عامة، والنائب العام المستشار الصديق الصور»، مطالبين بإبعاد القضاء عن الصراعات والتجاذبات السياسية.

وحذر المشاركون خلال وقفتهم بمجمع المحاكم والنيابات بالمدينة، في بيان من وصفوهم بـ«الأصوات المؤججة للفتنة والفساد، من الاستمرار في غيّها بهدف المساس بجهاز النيابة العامة والقضاء عموما»، ودعو الجميع إلى لوقوف «صفًا واحدًا» في مواجهتهم «بكل قوة»، وكفهم عن مبتغاهم، «وإرجاعهم إلى جادة الصواب، تجسيدًا لمبدأ سيادة القانون، وصونًا للجهاز القضائي».

الوقفة الاحتجاجية بنيابة بني وليد ضد الطعن المقدم في قرار تكليف النائب العام، الخميس 23 نوفمبر 2022. (الإنترنت)