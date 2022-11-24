المنقوش تستعرض أمام منتدى الاتحاد من أجل المتوسط «الفرص الواعدة» بمجال الطاقة الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

استعرضت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، اليوم الخميس، «الفرص الواعدة» في ليبيا بمجالات الطاقة، ودور ليبيا في تعويض أي نقص في إمدادات الطاقة.

وعرجت المنقوش خلال مشاركتها بمنتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في مدينة برشلونة الإسبانية، على دور ليبيا الحيوي في ظل الأزمة العالمية المصاحبة للحرب في أوكرانيا، وشددت على أن الحفاظ على السلام والأمن العالميين «مسؤوليتنا جميعا»، وفق سلسلة تغريدات على حسابه بموقع «تويتر».

- التعاون في مجال الطاقة محور مشاورات المنقوش مع وزير الخارجية الإسباني

- المنقوش تشارك في منتدى الاتحاد من أجل المتوسط

المنقوش: استقرار ليبيا مهم لاستقرار المتوسط وأوروبا وأفريقيا

وأكدت الوزيرة أن استقرار ليبيا مهم لاستقرار المتوسط والاتحاد الأوروبي وأفريقيا، ولتحقيق هذا الهدف حضت على ضرورة «تضافر جهود أصدقاء وحلفاء ليبيا من أجل دعم الذهاب لانتخابات نزيهة، وإنهاء المراحل الانتقالية، ودعم القدرات الليبية لمواجهة القضايا ذات الاهتمام المشترك».

وأكدت المنقوش تضامن ليبيا إنسانيًا مع قضية الهجرة غير الشرعية، موضحة أنها «قضية عالمية تتطلب تعاوننا جميعًا من أجل مواجهتها».

ويحضر المنتدى، وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي والدول المطلة على البحر المتوسط. وعقب انتهاء أعمال المنتدى، سيعقد الاجتماع الوزاري الرابع بين الاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي للاتحاد، ضمن الشراكة «الأورو متوسطية».

من مشاركة المنقوش في منتدى الاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة، 24 نوفمبر 2022. (حساب المنقوش على تويتر)