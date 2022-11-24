التعاون في مجال الطاقة محور مشاورات المنقوش مع وزير الخارجية الإسباني

القاهرة - بوابة الوسط

بحثت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، اليوم الخميس، مع نظيرها الإسباني خوسيه مانويل، تعزيز العلاقات بين البلدين، وزيادة التعاون المشترك في مجالات عدة منها الطاقة والصحة وإعادة الإعمار ودعم الاستقرار في ليبيا.

وجاء اللقاء على هامش مشاركة المنقوش في أعمال المنتدى الإقليمي السابع للاتحاد من أجل المتوسط بمدينة برشلونة الإسبانية، وفق تغريدة على حساب الوزيرة الليبية بموقع «تويتر».

- المنقوش تشارك في منتدى الاتحاد من أجل المتوسط

وفي تغريدة منفصلة، سلطت المنقوش الضوء على لقائها أيضًا على هامش المنتدى مع وزيرة الدولة وعضوة البرلمان الألماني كاتيا كول، دون أن تخوض في تفاصيل اللقاء.

ويحضر المنتدى، وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي والدول المطلة على البحر المتوسط. وعقب انتهاء أعمال المنتدى، سيعقد الاجتماع الوزاري الرابع بين الاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي للاتحاد، ضمن الشراكة «الأورو متوسطية».

لقاء المنقوش في برشلونة مع وزيرة الدولة وعضوة البرلمان الألماني كاتيا كول، 24 نوفمبر 2022. (حساب المنقوش على تويتر)