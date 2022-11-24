الدبيبة يبحث مع الطرابلسي خطة «الداخلية» للمجاهرة بالأمن

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة مع وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، اليوم الخميس، تفاصيل المرحلة الأولى من خطة الوزارة للمجاهرة بالأمن، من خلال دعم مديريات أمن بلديات طرابلس الكبرى، وترتيب إجراءاتها الإدارية والفنية.

جاء ذلك في لقاء موسع بحضور قيادات الوزارة، حيث تطرق إلى مسألة إعادة تنسيب العاملين بها وفق الاحتياج، وإنهاء التكدّس في بعض الأجهزة الأمنية، وإعارة عناصر منها لمراكز الشرطة التي تحتاج إليهم وفق الخطة، حسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، على صفحته في موقع «فيسبوك».

تقديم عرض ضوئي لخطة المجاهرة بالأمن

وقدّمت اللجنة المكلفة بتنفيذ الخطة عرضا ضوئيا لمكوناتها، والجدول الزمني لتنفيذها، وأهم الملاحظات الواجب اتخاذها لضمان نجاحها.

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وأكد الدبيبة دعمه لوزارة الداخلية لإنجاح هذه الخطة، مشددا على أن استقرار البلاد لن يتحقّق دون أن تضطلع الداخلية بدورها الحقيقي.