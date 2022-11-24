مؤتمر «ليبيا والساحل» يدعو إلى نهج شامل للحفاظ على حدود آمنة

القاهرة - بوابة الوسط

دعا المشاركون في مؤتمر التعاون عبر الحدود بين دول الساحل وليبيا إلى اتباع «نهج شامل وتشاركي» لضمان الحفاظ على حدود آمنة في المنطقة، مع تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتكامل عبر الحدود، وتأكيد أهمية الدور الذي من الممكن أن تلعبه المجتمعات المحلية القاطنة في المناطق الحدودية.

جاء ذلك في البيان الختامي للمؤتمر اليوم الخميس، الذي انعقد برئاسة عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين في العاصمة تونس، بمبادرة من الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي في دول الساحل، وبعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في إدارة الحدود في ليبيا «يوبام ليبيا».

تأكيد أهمية مكافحة الجرائم العابرة للحدود

وشدد البيان على أن التعاون عبر الحدود وسيلة ضرورية لحماية الحدود، وشرط أساسي لإنجاح أي استراتيجية لمجابهة التحديات المعقدة والعابرة للحدود بين الدول، وعلى رأسها الجرائم العابرة للحدود والإرهاب، والجريمة المنظمة، مضيفا أن التعاون الحدودي يستلزم دعما سياسيا من جميع الدول، بما يتوافق مع توجيهات الاتحاد الأفريقي، والأجسام الاقتصادية الإقليمية.

- مؤتمر «ليبيا والساحل» يناقش دور المجتمعات المحلية لتعزيز السلام

- الكوني يدعو إلى تشكيل لجان بين ليبيا ودول الساحل لوضع حلول للتهديدات المشتركة بالمنطقة

وعول المشاركون في المؤتمر على قيام الاتحاد الأوروبي، والمجتمع الدولي المعني بالحدود، بدعم الجهود المشتركة والرامية إلى تعزيز التعاون في مجال حماية الحدود بين ليبيا ومنطقة الساحل، مشيرين إلى أهمية تبادل الدروس المستفادة وأفضل الممارسات فيما يتعلق بالتعاون الحدودي، إلى جانب الاستفادة من القيمة المُضافة التي تقدمها التقنيات الحديثة في تقوية وتعزيز أمن وإدارة الحدود.

كما أوصى البيان الختامي بتشكيل لجنة مشتركة تجمع ممثلين عن دول الساحل وليبيا، إضافة إلى ممثلين عن الشركاء الداعمين؛ لضمان متابعة وتنفيذ توصيات المؤتمر.