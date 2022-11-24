الحويج يدعو إلى عودة الشركات والخطوط الجوية الفرنسية لليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

دعا وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج إلى عودة الشركات والخطوط الجوية الفرنسية لليبيا.

جاء ذلك خلال لقائه سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج أمس الأربعاء، حيث ناقشا العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، والصعوبات التي تواجه الشركات الفرنسية من أجل استئناف عملها بليبيا، وكذلك وضع آلية لمراجعة وتفعيل الاتفاقات المبرمة بين البلدين، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك».

اللقاء تناول سبل التعاون في مجالات البنية التحتية

وتناول اللقاء سُبل التعاون في مجالات البنية التحتية والاتصالات والنفط والغاز والخدمات الطبية، وتشجيع استثمارات رجال الأعمال بالبلدين، وتفعيل مجلس رجال الأعمال الليبي الفرنسي، كما أشار الحويج إلى الموقع الجغرافي المميز لليبيا الذي يجعلها بوابة للأسواق الأفريقية وتجارة العبور، فضلا عن المناطق الحرة الرابطة بين ليبيا ودول الجوار، ما يساهم في زيادة الحجم التجاري بين البلدين.

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من جانبه، أعرب مهراج عن رغبة بلاده في الاستثمار وعودة الشركات للعمل في ليبيا، كما اتفق الحضور على تشكيل فريق عمل لمتابعة وحل المشكلات والصعوبات التي تواجه رجال الأعمال والشركات، وعودة التبادل الاقتصادي والتجاري والاستثماري.