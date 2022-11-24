«الأرصاد» تحذر من رياح نشطة على الساحل من شحات إلى طبرق

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح غربية إلى شمالية غربية، نشطة، على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن ارتفاع الموج على الساحل سيصل إلى 3 أمتار.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء قليلة السحب، تتكاثر الليلة وصباح الغد على الساحل من طرابلس إلى مصراتة، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.

- الرياح شمالية غربية بشكل عام، وتكون جنوبية غربية غدًا على ساحل زوارة وطرابلس، سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.25 متر.

- البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.

- درجة الحرارة تسجل 25 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة إلى متوسطة.