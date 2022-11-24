السوق الرسمية: انخفاض الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية أمام الدينار اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

وانخفض متوسط سعر صرف الدولار إلى 4.87 دينار مقابل 4.90 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وزاد سعر اليورو إلى 5.09 دينار مقابل 5.06 دينار أمس، وسعر الجنيه الإسترليني إلى 5.89 دينار مقابل 5.83 دينار أمس.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي

وبالنسبة لأسعار العملات العربية، تراجع سعر الريال السعودي إلى 1.29 دينار من 1.30 دينار أمس، وكذلك الدرهم الإماراتي الذي سجل 1.32 دينار مقابل 1.33 دينار أمس، في حين استقر الدينار التونسي عند 1.51 دينار.

وثبتت الليرة التركية عند مستوى 0.26 دينار، واليوان الصيني عند 0.68 دينار.