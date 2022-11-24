حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الخميس 24 نوفمبر 2022)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال الشرقي، وقد تكون جيدة على الجبل الأخضر.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 18 و25 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا غدًا، ومن المتوقع بداية من مساء يوم السبت فرصة سقوط أمطار متفرقة على معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة تنشط أحيانا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 19 و24 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا ملحوظا بداية من يوم السبت.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

سقوط أمطار متفرقة اليوم من المتوقع أن تكون جيدة، خصوصا على المناطق الممتدة من المرج حتى درنة، والرياح غربية إلى شمالية غربية، نشطة السرعة تسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و25 درجة مئوية، ولا تتجاوز 18 درجة مئوية على المرتفعات الجبلية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية غالبا، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 21 و24 درجة مئوية.