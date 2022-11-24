ضبط وافد سرق ورشة يعمل بها في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط مركز شرطة القوارشة في مدينة بنغازي، بالتعاون مع جهاز مكافحة الجريمة أجدابيا، وافدًا يحمل الجنسية المصرية، سرق معدات صناعية من ورشة حدادة يعمل بها، مستغلا سفر مالك الورشة إلى تونس لتلقي العلاج.

تعود بداية الواقعة إلى تقدم مالك الورشة ببلاغ ضد الوافد بسرقته معدات خاصة بأعمال الحدادة، تقدر قيمتها بنحو 17 ألف دينار، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

وكلف أعضاء التحري بالبحث في القضية، حيث انتقلوا إلى الأماكن التي يتردد عليها المتهم، لتسفر جهودهم عن التوصل إلى معلومات تفيد وجوده في أجدابيا، حيث جرى التعميم عليه، وإيقافه من قبل جهاز مكافحة الجريمة أجدابيا، ثم نقل إلى مركز شرطة القوارشة للاستدلال معه.

وأرجع رجال الأمن جزءا من المسروقات، بينما اعترف المتهم بما نُسب إليه، واتضح أنه مطلوب لدى جهاز مكافحة الجريمة على ذمة وقائع سرقة أخرى.