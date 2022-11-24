ضبط متهم بقتل شخصين في العجيلات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن صبراتة، اليوم الأربعاء، القبض على متهم بقتل شخصين بدائرة مركز شرطة العجيلات.

وأوضح بيان، نشرته المديرية عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن أعضاء وحدة التحقيق بمركز شرطة صبراتة سلموا مساء اليوم الأربعاء شخصًا مقبوضًا عليه إلى مركز شرطة العجيلات لاتهامه في واقعة قتل شخصين بدائرة اختصاص المركز لاستكمال باقي الإجراءات حياله.

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وأضافت أن ذلك يأتي في إطار التعاون الأمني بين مديريات الأمن وتبادل المعلومات فيما يخص الأشخاص المطلوبين وذوي السوابق.