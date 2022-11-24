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مؤتمر ليبي - تركي يبحث الشراكة الاستثمارية في أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 24 نوفمبر 2022, 01:01 صباحا
مؤتمر ليبي - تركي يبحث الشراكة الاستثمارية في أفريقيا
جانب من أعمال المؤتمر الأول للاستثمار في أفريقيا - ليبيا بوابته (وكيل وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية عمر كتي)
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عقد في مدينة اسطنبول التركية «المؤتمر الأول للاستثمار في أفريقيا - ليبيا بوابته»، على مدار يومين، بإشراف وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وفق ما أعلن وكيل الوزارة، عمر كتي، عبر صفحته على «فيسبوك».

شراكة بين الشركات الليبية والتركية
وقال «كتي» إن المؤتمر يسعى لوضع آليات واضحة لشراكة حقيقية واستراتيجية بين المؤسسات الليبية للاستثمار والشركات التركية كمرحلة أولى، على أن تمتد هذه الشراكة إلى دول إقليمية ودولية مهتمة بالاستثمار في القارة الأفريقية.

وأكد وكيل وزارة الخارجية لشؤون المنظمات والتعاون الدولي أن حكومة الوحدة الوطنية وضعت نهجًا جديدًا لعودة الاستثمار داخل ليبيا وداخل أفريقيا بما يحقق طموحات الدولة الليبية وشركائها الإقليميين والدوليين، موضحًا أن استثمارات ليبيا في أفريقيا تجاوزت الـ50 عامًا، وهو ما يجعلها دولة ذات مكانة خاصة داخل القارة، داعيًا كافة الشركات الدولية للعودة للعمل في ليبيا ومد جسور الاستثمار من هناك إلى عمق القارة الأفريقية.

مشروعات طرابلس أمام الشركات الخاصة
شارك في المؤتمر كل من محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، والشركة الليبية لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص (PPP)، ومصرف الساحل والصحراء، ومصرف الجمهورية، وبلدية طرابلس التي عرضت بعض المشاريع على الشركات والمؤسسات الخاصة سواء الليبية أو التركية مثل شركة «رحمة جروب القابضة» و«موصياد» و«ديك» التركيتين.

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توقيع ثلاث مذكرات تفاهم
وشهد المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين «PPP» الليبية و«كولان جروب» بشأن التعاون والاستثمار في المجال الصحي وتقديم الخدمات، كما جرى توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة الليبية الدولية القابضة وشركة «رحمة جروب» بخصوص استئجار واستثمار عدد من الأراضي المملوكة للشركة الدولية القابضة، على أن يبدأ العمل في أقرب وقت ممكن. كما جرى توقيع مذكرة تفاهم بين «ميست جروب» التركية وشركة «رحمة جروب» القابضة بشأن تجهيز القطاع الصحي وإدارة المستشفيات.

وفي 17 أغسطس الماضي، أكد رئيس مجلس الأعمال التركي- الليبي مرتضى قرنفل، الذي يرأس أيضًا مجموعة استثمارية كبرى، أهداف أنقرة لتعزيز علاقاتها مع ليبيا، من خلال توقيع اتفاقات جديدة في عدة مجالات لاختراق أسواق أفريقيا.

ورأى قرنفل أن القارة الأفريقية باتت مركز جذب جديدا للتجارة العالمية، معتبرًا أن ليبيا أفضل نقطة انطلاق لتركيا لأخذ زمام المبادرة في الخطط والمشاريع الخاصة بالقارة الأفريقية.

جانب من أعمال المؤتمر الأول للاستثمار في أفريقيا - ليبيا بوابته (وكيل وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية عمر كتي)
جانب من أعمال المؤتمر الأول للاستثمار في أفريقيا - ليبيا بوابته (وكيل وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية عمر كتي)
جانب من أعمال المؤتمر الأول للاستثمار في أفريقيا - ليبيا بوابته (وكيل وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية عمر كتي)
جانب من أعمال المؤتمر الأول للاستثمار في أفريقيا - ليبيا بوابته (وكيل وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية عمر كتي)
صورة تذكارية على هامش المؤتمر الأول للاستثمار في أفريقيا - ليبيا بوابته (وكيل وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية عمر كتي)
صورة تذكارية على هامش المؤتمر الأول للاستثمار في أفريقيا - ليبيا بوابته (وكيل وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية عمر كتي)
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