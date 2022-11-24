النيابة العامة: حبس متهم بجلب بذور نبات القنب الهندي الممنوع زراعتها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت النيابة العامة، مساء اليوم الأربعاء، حبس متهم جلب بذور نبات القنب الهندي لزراعتها، وذلك بعد إثبات فحص عينة من الكمية الموردة عبر ميناء طرابلس البحري.

وأوضح بيان نشره مكتب النائب العام على «فيسبوك»، بأن النيابة العامة حركت الدعوى الجنائية في مواجهة مرتكب جريمة استجلاب بذور نبات من النباتات الممنوع زراعتها، وفق الجدول رقم (5)، الملحق بالقانون رقم 7 لسنة 1990 بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية.

جلب نبات القنب الهندي عبر ميناء طرابلس البحري

وأضاف أن وكيل النيابة بمكتب النائب العام طالع مدونة جمع الأدلة التي حوت إثبات ظن مأمور الضبط القضائي المنسب إلى ميناء طرابلس البحري، بارتكاب جريمة جلب بذور نبات القنب الهندي، عن طريق استعمال وثائق جمركية تضمنت إقرارا على خلاف الحقيقة.

وأمر المحقق، عقب تقديره لجدية التحريات، بتفتيش مستوعب البذور الموردة، لغرض أخذ عينة تصلح لطرحها على أهل الخبرة، فترتب عن إنفاذ المأمور به، إثبات أن البذور موضوع البحث قابلة لإنبات القنب الهندي «كانابيسنو ساتيفا»، وفق بيان النيابة العامة.

وباستيفاء إجراءات جمع الأدلة، تولى المحقق مواجهة المتهم بالأدلة القائمة على ارتكابه جريمة جلب بذور نبات القنب الهندي، حيث أمر المحقق بحبسه على ذمة التحقيق عقب تسجيل اعترافه بارتكاب جريمة الجلب.

عينة من نبات القنب الهندي (مكتب النائب العام)

عينة من نبات القنب الهندي (مكتب النائب العام)

عينة من نبات القنب الهندي (مكتب النائب العام)

عينة من نبات القنب الهندي (مكتب النائب العام)

عينة من نبات القنب الهندي (مكتب النائب العام)