«حكومة الوحدة» و«يونيسف» تراجعان برنامج التعاون للعام 2022

القاهرة - بوابة الوسط

أقيمت اليوم الأربعاء في العاصمة طرابلس ورشة عمل لمراجعة برنامج التعاون بين الوزارات المعنية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف».

حضر الورشة وكيل وزارة التخطيط لشؤون التنمية المستدامة، ومدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بديوان مجلس الوزراء، ومدير معهد التخطيط ورئيس اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة، والممثل المقيم لمنظمة «يونيسف»، وممثلون عن وزارة الداخلية والعدل والخارجية والشؤون الاجتماعية واللجنة العليا للطفولة وصندوق التضامن الاجتماعي والجهات الأخرى ذات العلاقة التابعة للحكومة.

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مراجعة برنامج التعاون للعام 2022.. والإعداد لبرنامج 2023

وأفاد بيان نشرته وزارة الداخلية على «فيسبوك»، بأن الورشة ناقشت عددًا من البنود المتعلقة بالمراجعة السنوية لبرنامج التعاون للعام 2022، والتحديات التي واجهت تنفيذ البرنامج، كما جرى تحديد أفضل الممارسات والدروس المستفادة التي ساهمت في تحسين وتسريع الإنجازات، وتعديل خطة العمل الحالية، وذلك تمهيداً للخطط المستقبلية وخطة العمل للعام 2023م.

وتخلل الورشة عروض مرئية متعلقة بالحماية الاجتماعية والمياه والصرف الصحي والطفل والأسرة وبرامج التعليم.

جانب من ورشة عمل للوزارات والجهات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية مع منظمة «يونيسيف»، الأربعاء 23 نوفمبر 2022 (وزارة الداخلية)

جانب من ورشة عمل للوزارات والجهات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية مع منظمة «يونيسيف»، الأربعاء 23 نوفمبر 2022 (وزارة الداخلية)