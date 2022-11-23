الحكم المحلي: المجلس التسييري الزويتينة سلطان غير قادر على إدارة البلدية

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بدر الدين التومي، اليوم الأربعاء، المشاكل التي تواجه بلدية الزويتينة سلطان، وذلك خلال لقاء مع أعيان وحكماء بلدية من قبائل «القبايل- سعيط - قابس - العريبات».

وأفاد بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك»، بأن الاجتماع ناقش تدني مستوى الخدمات بشكل عام، وضعف المجلس التسييري وعدم قدرته على إدارة البلدية وحلحلة مشاكلها، والصعوبات والمشاكل التي تواجهها.

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وأضاف البيان أن الوزير «تعهد بدعم البلدية، والوقوف على المشاكل الإدارية والخدمية التي تمس المواطن ومحاولة حلحلتها لتحسين مستوى تقديم الخدمة للمواطنين».