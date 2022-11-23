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الأمم المتحدة: مقتل طفل وإصابة شقيقيه في انفجار قنبلة يدوية من مخلفات الحرب بتاجوراء

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 23 نوفمبر 2022, 09:48 مساء
الأمم المتحدة: مقتل طفل وإصابة شقيقيه في انفجار قنبلة يدوية من مخلفات الحرب بتاجوراء
ألغام وعبوات ناسفة أزالتها عناصر بالهيئة الوطنية للسلامة في طرابلس، 3 يونيو 2020، (أرشيفية: هيئة السلامة الوطنية)
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كشفت الأمم المتحدة عن مقتل طفل وإصابة شقيقيه بجروح بالغة جراء انفجار قنبلة يدوية من مخلفات الحرب عثر عليها في ضواحي تاجوراء هذا الأسبوع، وحثت جميع الليبيين على ضرورة أن يكونوا على وعي بالمخاطر الجسيمة لتلك المخلفات الحربية.

جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» ودائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام نشرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر منصاتها الإعلامية على الإنترنت مساء اليوم الأربعاء.

قلق أممي إزاء استمرار الخسائر البشرية جراء المخلفات الحربية
وجاء في البيان «فقد طفل آخر حياته هذا الأسبوع بشكل مأساوي بعد أن التقط قنبلة يدوية من آثار الصراع، وأصيب شقيقاه اللذان كانا يقفان بقربه بجروح بالغة».

وأعربت «يونيسف» ودائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام عن بالغ القلق إزاء استمرار الخسائر في أرواح المدنيين، وخاصة الأطفال، جراء المتفجرات من مخلفات الحرب، وحثتا جميع الليبيين على أن يكونوا على وعي بالمخاطر الجسيمة الناجمة عنها.

تفاصيل مقتل طفل وإصابة شقيقاه
أوضح البيان أن «الإخوة الثلاثة كانوا يرعون أغنامهم في ضواحي تاجوراء، شمال غرب ليبيا، عندما عثروا على القنبلة اليدوية، حيث حاول أصغرهم، البالغ من العمر ست سنوات، التقاطها للعب بها مما تسبب في انفجارها متسببة بوفاته. وأصيب شقيقاه، تسعة أعوام و12 عاما، بجروح بليغة وفقد أحدهما أحد أطرافه».

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وقال ممثل «يونيسف» في ليبيا، ميكيلي سيرفادي: «إن الذخائر غير المنفجرة من مخلفات الحروب - بغض النظر عن مكان استخدامها - تعرض المدنيين للخطر لعقود قادمة، ولا سيما الأطفال»، داعيا «جميع الجهات الفاعلة إلى وقف استخدام هذه الأسلحة في المناطق المأهولة بالسكان ووضع تدابير لحماية المدنيين وخصوصاً الأطفال».

مقتل 39 شخصا في ليبيا بسبب مخلفات الحرب في العام 2022
وأضاف رئيس برنامج الإجراءات المتعلقة بالألغام التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جستن سميث إن «ما لا يقل عن 39 شخصًا قتلوا أو أصيبوا بجروح هذا العام في حوادث مرتبطة بالذخائر غير المنفجرة من مخلفات الحرب».

وأوضح أنه «على الرغم من أن هذا يشكل انخفاضاً مقارنة بـ65 شخصا كانوا اجمالي عدد الضحايا في العام 2021، إلا أن عدد الضحايا هذا العام يبقى مرتفعا»، لافتا إلى أن «الخطر الذي تشكله هذه الذخائر غير المنفجرة على حياة المدنيين لا يزال قائماً، كما لا يزال هناك تحدٍ يتمثل في تطهير الأراضي الليبية من هذه المخاطر وزيادة الوعي بها».

دعوة أممية لتوسيع نطاق أنشطة الإجراءات المتعلقة بالألغام
وأشار البيان إلى أن «يونيسف» ودائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام تعملان مع الشركاء الليبيين في مجال الإجراءات المتعلقة بالألغام لمواصلة التوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة على المواطنين لزيادة الوعي بمخاطر الألغام والذخائر غير المنفجرة.

ودع «يونيسف» ودائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام «حكومة ليبيا والمانحين قاطبةً إلى استثمار المزيد من الموارد لتوسيع نطاق أنشطة الإجراءات المتعلقة بالألغام».

ونوه البيان الأممي إلى وجود 505 ألأف و486 شخصا في ليبيا عرض لخطر الألغام والذخائر غير المتفجرة من مخلفات الحرب، وفقاً لخطة الاستجابة الإنسانية.

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