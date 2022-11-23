شاهد في «هنا ليبيا»: مركز سبها الطبي يكافح مرض السحايا

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (WTV)، الأربعاء، الضوء على مكافحة مركز سبها الطبي مرض السحايا، بعد رصد انتشار العدوى بين الأطفال بشكل كبير، في حين أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة أنها تتابع الحالات لمعرفة نوع المرض المسبب بالتحديد، والحد من انتشاره.

وأعلن مركز سبها الطبي، أول أمس الإثنين، وفاة طفل لم يتجاوز العامين، كان يتلقى العلاج في غرفة العناية المركزة بقسم الأطفال، متأثرًا بإصابته بمرض التهاب السحايا، معبرًا عن تخوفه من «انتشار التهاب السحايا» بين الأطفال بهذه الأعمار الصغيرة، داعيًا أولياء الأمور إلى الإسراع في التوجه للمرافق الصحية القريبة حال حدوث نزلات معوية للأطفال أو اشتباه بحدوث تسمم غذائي.

نقابة المحامين بطبرق تعترض على تغيير بعض القوانين

وفي جزء آخر من الحلقة، تطرق البرنامج إلى اعتراض النقابة الفرعية في طبرق على تغيير مجلس النواب القانون رقم 3 لسنة 2014 القاضي بتنظيم عمل النقابات، معتبرين إياها خطوة للتلاعب بالأمور التنظيمية، مطالبين بتطبيق مبدأ المساواة لكل المنتسبين للنقابة.

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