«الكهرباء»: تشغيل محطة تحويل الخوير بطبرق

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، تشغيل محطة تحويل الخوير جهد 66 /11ك.ف بمدينة طبرق، وهي من أكبر محطات التحويل وأحدثها في ليبيا.

وقالت الشركة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن فنيي ومهندسي إدارة الجهد المتوسط الجبل الأخضر قاموا بتشغيل المحطة بالتنسيق مع دائرتي التحكم والصيانة للجهد المتوسط طبرق، وبحضور مهندسي إدارة مشروعات توزيع الجبل الأخضر والمقاول المنفذ للمحطة.

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وأضحت أن التشغيل جاء بعد الانتهاء من أعمال التركيبات، بإشراف ومتابعة دائرة مشروعات توزيع طبرق بإدارة مشروعات الجبل الأخضر التابعة للإدارة العامة لمشروعات التوزيع بهدف تحسين أداء الشبكة الكهربائية ورفع كفاءتها.

الكهرباء: مستمرون بخطوات ثابتة في مشروعاتنا

وأشارت إلى أن فنيي الشركة مستمرون في بذل جهودهم بشكل متوازٍ، وبخطوات ثابتة، بدايةً بانطلاق أعمال العمرات الجسيمة لأغلب وحدات التوليد بكافة محطات الإنتاج، ثم استكمال خطوط نقل مهمة، وتتضاعف الجهود بإنشاء العديد من محطات التحويل في مختلف المناطق والمدن الليبية.

محطة تحويل الخوير جهد 66 /11ك.ف بمدينة طبرق (الشركة العامة للكهرباء)

محطة تحويل الخوير جهد 66 /11ك.ف بمدينة طبرق (الشركة العامة للكهرباء)

محطة تحويل الخوير جهد 66 /11ك.ف بمدينة طبرق (الشركة العامة للكهرباء)