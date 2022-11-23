Atwasat

توافق ليبي - جزائري على تعزيز التعاون في مجال القضاء الدستوري

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الأربعاء 23 نوفمبر 2022, 08:23 مساء
توافق ليبي - جزائري على تعزيز التعاون في مجال القضاء الدستوري
جانب من لقاء وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة مع نظيرها الجزائري، الثلاثاء 23 نوفمبر 2022 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
alwasat radio

أكدت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة والجزائر إرادتهما في العمل على تعزيز علاقات التشاور والتعاون وتبادل الخبرات والزيارات بين البلدين، خاصة في مجالي العدالة والقضاء الدستوري.

جاء ذلك بعد استقبال رئيس المحكمة الدستورية في الجزائر، عمر بلحاج، وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة حليمة إبراهيم عبدالرحمن، التي تقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر منذ الإثنين الماضي، وفق بيان للمحكمة الدستورية الجزائرية اليوم الأربعاء.

تعاون ليبي جزائري
وأشاد الطرفان بعمق العلاقات التي تربط البلدين «وبالمستوى الراقي الذي بلغه التعاون الثنائي بينهما»، مستعرضين سبل وآفاق تعزيزه في مختلف المجالات، لاسيما في مجال القضاء الدستوري.

وأكدت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الأهمية البالغة التي توليها السلطات الليبية لتطوير علاقات التعاون الثنائي مع الجزائر.

- وزيرة العدل بحكومة الوحدة في الجزائر لتعزيز التعاون في مجال إدارة السجون

ملف إدارة السجون
كما حظيت الوزيرة باستقبال من نظيرها الجزائري عبدالرشيد طبي يوم الثلاثاء بمقر وزارة العدل، حيث جرى استعراض سبل تعزيز التعاون في المجالين القانوني والقضائي بين وزارتي عدل البلدين، وكذا تبادل الخبرات، لا سيما في مجال تكوين القضاة وتدريب موظفي إدارة السجون.

يذكر أن السلطات الجزائرية شرعت منذ 2018 بتكوين أولى دفعات الشرطة القضائية الليبية في مجال إدارة السجون بالتعاون مع وزارة العدل، وبإشراف من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - 10 نوفمبر.. اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة

كاركاتير خيري - 10 نوفمبر.. اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة
ماسك يقرر إعادة تفعيل الحسابات المجمدة على «تويتر»

ماسك يقرر إعادة تفعيل الحسابات المجمدة على «تويتر»
القدوة المتجهة نحو السراب

القدوة المتجهة نحو السراب
مونديال قطر 2022: البرازيل تهزم صربيا بثنائية

مونديال قطر 2022: البرازيل تهزم صربيا بثنائية
«أرامكو السعودية» تطلق أكبر مشروعاتها في كوريا الجنوبية

«أرامكو السعودية» تطلق أكبر مشروعاتها في كوريا الجنوبية
بالصور: سيول جارفة تشل مدينة جدة السعودية

بالصور: سيول جارفة تشل مدينة جدة السعودية
البرتغال تفوز 3-2 على غانا.. وهدف رونالدو يدخله التاريخ

البرتغال تفوز 3-2 على غانا.. وهدف رونالدو يدخله التاريخ
الأهلي طرابلس والأخضر.. 3 نقاط ثمينة من المباريات المؤجلة

الأهلي طرابلس والأخضر.. 3 نقاط ثمينة من المباريات المؤجلة
انتهت عبر قناة الوسط: التحدي والنصر (مباراة مؤجلة)

انتهت عبر قناة الوسط: التحدي والنصر (مباراة مؤجلة)
مكتب المحامي العام مصراتة يستهجن «الحملة» ضد الصور.. ويدعو إلى إبعاد القضاء عن الصراع السياسي

مكتب المحامي العام مصراتة يستهجن «الحملة» ضد الصور.. ويدعو إلى إبعاد القضاء عن ...
كاركاتير حليم - بداية قوية لمنتخبات عربية في كأس العالم «قطر 2022»

كاركاتير حليم - بداية قوية لمنتخبات عربية في كأس العالم «قطر 2022»
انتهت عبر الوسط مباراة شباب الجبل والأخضر (0-1)

انتهت عبر الوسط مباراة شباب الجبل والأخضر (0-1)
انتهت عبر قناة الوسط: الأهلي طرابلس والاتحاد المصراتي (4-0)

انتهت عبر قناة الوسط: الأهلي طرابلس والاتحاد المصراتي (4-0)
قناة «الوسط» تعلن تعاقدها مع نجم إيطاليا جانيني كأول محلل عالمي بتاريخ الشاشات الليبية

قناة «الوسط» تعلن تعاقدها مع نجم إيطاليا جانيني كأول محلل عالمي بتاريخ الشاشات ...
«هنا ليبيا»: طريق البريقة اجدابيا واستمرار حوادث السير

«هنا ليبيا»: طريق البريقة اجدابيا واستمرار حوادث السير
«اقتصاد بلس»: تعرف على أصغر 5 أثرياء عصاميين في العالم

«اقتصاد بلس»: تعرف على أصغر 5 أثرياء عصاميين في العالم
«الوسط»: ثمانية أعوام مع الحلم

«الوسط»: ثمانية أعوام مع الحلم
كاركاتير خيري - مشكلة الكرسي!

كاركاتير خيري - مشكلة الكرسي!
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ترحيل 226 مهاجرا من ليبيا إلى بلدانهم
ترحيل 226 مهاجرا من ليبيا إلى بلدانهم
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الجمعة 25 نوفمبر 2022)
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الجمعة 25 نوفمبر 2022)
موريتانيا: ليبيا دولة محورية في أي مقاربة لإخراج الساحل من وضعه الراهن
موريتانيا: ليبيا دولة محورية في أي مقاربة لإخراج الساحل من وضعه ...
«الكهرباء»: انتهاء الاختبارات النهائية لمحطة القبة الجديدة
«الكهرباء»: انتهاء الاختبارات النهائية لمحطة القبة الجديدة
ضبط متورط في السطو على محل تجاري والاعتداء على مالكه في بنغازي
ضبط متورط في السطو على محل تجاري والاعتداء على مالكه في بنغازي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إيطاليا تكشف تفاصيل مشروع الطريق الساحلي السريع في ليبيا
إيطاليا تكشف تفاصيل مشروع الطريق الساحلي السريع في ليبيا...
مجلس النواب يقر قانون الرواتب الموحد
مجلس النواب يقر قانون الرواتب الموحد...
حكومة الدبيبة توجه بصرف 6 أشهر من منحة الزوجة قبل نهاية نوفمبر
حكومة الدبيبة توجه بصرف 6 أشهر من منحة الزوجة قبل نهاية ......
مجلس النواب يقيل الحبري من منصبه بالمصرف المركزي
مجلس النواب يقيل الحبري من منصبه بالمصرف المركزي...
مجلس الدولة يستأنف غدا قبول ملفات المرشحين للوظائف السيادية في 5 مؤسسات
مجلس الدولة يستأنف غدا قبول ملفات المرشحين للوظائف السيادية ......
المزيد
علي ناصر يقدم أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة لليبيا لدى أذربيجان
علي ناصر يقدم أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة لليبيا لدى ......
«الأرصاد»: رياح نشطة على الساحل الغربي.. وارتفاع الموج يصل إلى 3 أمتار
«الأرصاد»: رياح نشطة على الساحل الغربي.. وارتفاع الموج يصل ......
في الذكرى 7 لصدورها.. رئيس التحرير يكتب: هكذا صدرت «الوسط» وهكذا تدشِّن عامها الثامن
في الذكرى 7 لصدورها.. رئيس التحرير يكتب: هكذا صدرت «الوسط» ......
ضبط متورط في السطو على محل تجاري والاعتداء على مالكه في بنغازي
ضبط متورط في السطو على محل تجاري والاعتداء على مالكه في ......
«الكهرباء»: انتهاء الاختبارات النهائية لمحطة القبة الجديدة
«الكهرباء»: انتهاء الاختبارات النهائية لمحطة القبة الجديدة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط