لجنة برلمانية تحقق مع رئيس وأعضاء المجلس الوطني للحريات

القاهرة - بوابة الوسط

أنهت لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب برئاسة زايد هدية التحقيق مع رئيس وأعضاء المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، بشأن شكوى مقدمة من نائب رئيس المجلس، بحسب بيان نشره الموقع الإلكتروني للمجلس، من دون أن يوضح مضمون الشكوى.

وأفاد البيان بأن اللجنة أجرت تحقيقا مع رئيس وأعضاء المجلس الوطني للحريات «بناءً على توجيهات رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بالتدخل لتصحيح عمل المجلس بشأن الشكوى المقدمة من نائب رئيس المجلس».

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وأضاف البيان أن اللجنة أحالت تقريرها بهذا الشأن إلى رئيس مجلس النواب متضمنًا توصياتها، عقب إنهاء أعمالها.

جانب من جلسة التحقيق مع رئيس وأعضاء المجلس الوطني للحريات العامة، الأربعاء 23 نوفمبر 2022 (مجلس النواب)

جانب من جلسة التحقيق مع رئيس وأعضاء المجلس الوطني للحريات العامة، الأربعاء 23 نوفمبر 2022 (مجلس النواب)