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الدبيبة يوجه بزيادة مدارس الزاوية المستهدفة بالاستكمال ضمن خطة «عودة الحياة»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 23 نوفمبر 2022, 05:55 مساء
الدبيبة يوجه بزيادة مدارس الزاوية المستهدفة بالاستكمال ضمن خطة «عودة الحياة»
لقاء الدبيبة مع وفد بلديات الزاوية الكبرى، الأربعاء 23 نوفمبر 2022. (حكومتنا)
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أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، تعليماته لزيادة حزمة المدارس في بلديات الزاوية الكبرى المستهدفة بالاستكمال لتكون ضمن مشروع خطة «عودة الحياة» التي تنفذها الحكومة، وفق ما أعلنه المكتب الإعلامي للدبيبة.

جاء ذلك خلال اجتماع الدبيبة، اليوم الأربعاء، مع المجلس البلدي الزاوية المركز والزاوية الغرب ومديري القطاعات بالبلديتين، بحضور عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي وعضو مجلس النواب عائشة شلابي وعدد من أعيان الزاوية ورؤساء الأجهزة التنفيذية.

محاور اجتماع الدبيبة مع وفد الزاوية
وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحته على «فيسبوك» إن الاجتماع «خُصِّص لمتابعة الأوضاع الأمنية والخدمية، والخطوات الواجب اتخاذها حيال المشاكل والصعوبات التي تواجههم في أداء مهامهم، كما جرت مناقشة المخطط العام لبلديات الزاوية والمشاكل التي تواجه مصلحة التخطيط العمراني في تنفيذ مخطط الجيل الثاني المعتمد لهذه المناطق».

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وأضاف المكتب الإعلامي أن رؤساء الأجهزة التنفيذية استعرضوا من جانبهم المشروعات الجارية في البلديتين ونسبة إنجازها، والمشروعات المستهدفة للعام الجاري، وفق خطة الأجهزة المعدة بالتنسيق مع البلديات، مشيرًا إلى «الاتفاق على البدء في إعداد التصاميم اللازمة من قبل جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق».

الوضع الأمني في الزاوية
وأشار المكتب الإعلامي إلى أن الحاضرين تطرقوا في ختام اللقاء إلى مناقشة الوضع الأمني في المدينة والذي شهد انحرافًا خلال الفترة الأخيرة، واتفقوا على عقد اجتماع أمني لوضع خطة أمنية، تستهدف بسط الأمن بالبلدية من خلال غرفة أمنية بالخصوص.

لقاء الدبيبة مع وفد بلديات الزاوية الكبرى، الأربعاء 23 نوفمبر 2022. (حكومتنا)
لقاء الدبيبة مع وفد بلديات الزاوية الكبرى، الأربعاء 23 نوفمبر 2022. (حكومتنا)
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