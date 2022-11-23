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وزير العمل يخاطب الجهات الحكومية لوقف مرتب أي موظف لم يقدم رقمه الوطني

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 23 نوفمبر 2022, 03:01 مساء
وزير العمل يخاطب الجهات الحكومية لوقف مرتب أي موظف لم يقدم رقمه الوطني
وزير العمل بحكومة الوحدة علي العابد، (أرشيفية: بوابة الوسط)
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خاطب وزير العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي العابد الرضا الجهات الحكومية لوقف المرتبات والمكآفات والاستحقاقات المالية لأي موظف لم يتقدم بالرم الوطني الخاص به، او في حالة ثبوت ازدواجية الوظيفة، أو تكرر صرف مستحقاته من أكثر من جهة بدون وجه حق.

جاء ذلك في المنشور رقم 3 لسنة 2022، والذي وجه إلى جميع الوزارات والوحدات الإدارية بالحكومة والهيئات والمؤسسات والأجهزة المدنية والعسكرية والشركات العامة وما في حكمها، حسب بيان وزارة العمل على صفحتها بموقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

ودعا العابد الجهات المذكورة إلى عدم إتمام أي إجراءات إدارية أو مالية أو أنشطة اقتصادية لأي مواطن ليبي إلا بموجب الرقم الوطني، والالتزام بتطبيق قانون العمل والرقم الوطني، وإحالة بيانات جميع العاملين إلى وزارة العمل لتحديث وإجراء المطابقات والإدراج في منظومة العاملين بالدولة، وذلك في أسرع وقت ممكن.

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