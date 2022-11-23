«التعليم العالي»: 31 يوليو نهاية العام الدراسي 2022- 2023

القاهرة - بوابة الوسط

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة 31 يوليو المقبل موعدا لنهاية العام الدراسي الجامعي 2022- 2023، على أن تبدأ الإجازة السنوية للأسرة الجامعية من 1 إلى 31 أغسطس 2023.

وحسب المنشور رقم «5» لسنة 2022، فقد تقرر مباشرة العمل للعام الدراسي الجامعي الجديد في الأول من سبتمبر 2023.

وأوضحت الوزارة في منشورها، أن هذه القرارات جاءت بناءً على اجتماع المجلس الأعلى للجامعات المنعقد في 29 أكتوبر الماضي. وطلبت من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات أخذ هذه المواعيد بعين الاعتبار وترتيب ما يخص الامتحانات النصفية والنهائية وكل ما يتعلق بسير العام الدراسي الجامعي على هذا النحو.