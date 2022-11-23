النويري يكلف مرعي البرعصي بمهام محافظ المصرف المركزي

القاهرة - بوابة الوسط

قرر النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي الطاهر النويري، اليوم الأربعاء، تكليف مرعي مفتاح رحيل البرعصي، بمهام محافظ ليبيا المركزي حتى تسلم المحافظ مهامه.

وحمل القرار الرقم «97» لسنة 2022، ونص في مادته الأولى على تكليف البرعصي، نائبًا لمحافظ مصرف ليبيا، وبمهام المحافظ حتى تسلم المحافظ مهامه، وكذلك بمهام رئيس لجنة استقرار بنغازي ودرنة.

وحضت المادة الثانية من القرار على تنفيذه من تاريخ صدوره.

قرار إقالة الحبري

وأمس الثلاثاء، أعلن مجلس النواب إقالة نائب محافظ المصرف المركزي علي الحبري من منصبه في المصرف، وإنهاء عضويته ورئاسته للجنتي إعادة استقرار بنغازي ودرنة، وفق الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.

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وأضاف أن المجلس كلّف ديوان المحاسبة بمراجعة وفحص جميع المعاملات المالية والإدارية للجنتين منذ تاريخ إنشائها حتى الآن، وكذلك «مخاطبة النائب العام لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال الجرائم المرتكبة ومباشرة إجراءات التحقيق الابتدائي في تلك الجرائم».

«المركزي بالبيضاء» يستهجن إقالة الحبري

بدوره، استهجن المصرف المركزي في البيضاء قرار مجلس النواب إقالة الحبري، معربًا عن «استغرابه من استخدام المنبر الإعلامي لتسريب أخبار عن مؤسسة مستقلة».

وطلب المصرف في بيان، توضيحًا من رئاسة مجلس النواب حول الأمر «حماية لحصن مال الليبيين»، كما أبدى المجلس استياءه من «المساس بالسلطة النقدية المستقلة بطرق تتنافى مع مبدأ الاستقلالية القانونية المحصنة بصحيح القانون».