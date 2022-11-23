«المركزي» بالبيضاء يستهجن إقالة علي الحبري

القاهرة - بوابة الوسط

استهجن المصرف المركزي في البيضاء قرار مجلس النواب، بإقالة نائب محافظ المصرف المركزي علي الحبري، معربًا عن «استغرابه من استخدام المنبر الإعلامي لتسريب أخبار عن مؤسسة مستقلة».

وطلب المصرف توضيحًا من رئاسة مجلس النواب حول الأمر «حماية لحصن مال الليبيين»، حسب بيان على صفحته في موقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

كما أبدى المجلس استياءه من «المساس بالسلطة النقدية المستقلة بطرق تتنافى مع مبدأ الاستقلالية القانونية المحصنة بصحيح القانون».

قرار إقالة الحبري

وأمس الثلاثاء، أعلن مجلس النواب، إقالة الحبري من منصبه في المصرف، وإنهاء عضويته ورئاسته للجنتي إعادة استقرار بنغازي ودرنة، وفق الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.

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وأضاف أن المجلس كلّف ديوان المحاسبة بمراجعة وفحص جميع المعاملات المالية والإدارية للجنتين منذ تاريخ إنشائها حتى الآن، وكذلك «مخاطبة النائب العام لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال الجرائم المرتكبة ومباشرة إجراءات التحقيق الابتدائي في تلك الجرائم».