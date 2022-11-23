استمرار استقرار العملات الأجنبية في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

لم تسفر تعاملات، الأربعاء، في السوق الموازية عن تغير في سعر صرف الدولار الذي واصل استقراره عند 5.15 دينار.

واستقر سعر اليورو والجنيه الإسترليني عند مستوى 5.28 دينار، و6.05 دينار على الترتيب، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي.

وثبت سعر الليرة والدينار التونسي عند مستوى 0.28 دينار، و1.63 دينار على الترتيب.

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