إنتاج النفط الليبي يسجل مليونا و186 ألف برميل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، الإثنين، أن إنتاجها من النفط الخام بلغ مليونا و186 ألف برميل، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت مؤسسة النفط، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، إلى أن إنتاج المكثفات بلغ 52 ألف برميل خلال الـ24 الساعة الماضية.

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استهلاك 772 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي

وفي سياق آخر، قالت المؤسسة إن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي بلغ 853 مليون قدم مكعب خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتوزع الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بواقع 627 ملايين قدم مكعب لصالح الشركة العامة للكهرباء، و127 مليون قدم للمؤسسة الوطنية للنفط، و86 مليون قدم لصالح مجمع الحديد والصلب والمصانع الصغيرة الأخرى، و13 مليون قدم لمصانع الإسمنت.