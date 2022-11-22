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وزارة الداخلية تختتم أربع دورات تدريبية تخصصية لمنتسبيها

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 22 نوفمبر 2022, 01:17 صباحا
وزارة الداخلية تختتم أربع دورات تدريبية تخصصية لمنتسبيها
جانب من دورة تدريبية لمنتسبي وزارة الداخلية (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، اليوم الإثنين اختتام أربع دورات تخصصية بمعهد التدريب التخصصي بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، وذلك بحضور مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية ومعاون مدير إدارة حماية الشخصيات ومعاون مدير معهد التدريب التخصصي للعمليات الأمنية وعدد من الضباط.

وشمل البرنامج الدورة الخامسة والسبعين في مجال مكافحة الإرهاب، والتي جرى تنظيمها بمركز تدريب «عش الصقر» واستمرت أربعة أسابيع، والدورة الثالثة والثمانين في مجال حماية الشخصيات، والتي استمرت ثلاثة أسابيع.

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والدورة الثالثة هي الدورة السابعة والثمانون في مجال استخدام الأسلحة الخفيفة المستوى المتقدم للمتفوقين، والتي استمرت لمدة أسبوع، والدورة الرابعة والتسعون في مجال كلاب الأثر، والتي استمرت 15 أسبوعًا.

وتخلل حفل الاختتام عرض مرئي للمتدربين يوضح كافة التدريبات التي تلقوها، بالإضافة إلى تقديم شهادات للمتدربين وذلك لإتمامهم البرنامج التدريبي.

جانب من دورة تدريبية لمنتسبي وزارة الداخلية (صفحة الوزارة على فيسبوك)
جانب من دورة تدريبية لمنتسبي وزارة الداخلية (صفحة الوزارة على فيسبوك)
منح شهادات لخريجي دورة تدريبية استهدفت منتسبي وزارة الداخلية (صفحة الوزارة على فيسبوك)
منح شهادات لخريجي دورة تدريبية استهدفت منتسبي وزارة الداخلية (صفحة الوزارة على فيسبوك)
منح شهادات لخريجي دورة تدريبية استهدفت منتسبي وزارة الداخلية (صفحة الوزارة على فيسبوك)
منح شهادات لخريجي دورة تدريبية استهدفت منتسبي وزارة الداخلية (صفحة الوزارة على فيسبوك)
جانب من دورة تدريبية لمنتسبي وزارة الداخلية (صفحة الوزارة على فيسبوك)
جانب من دورة تدريبية لمنتسبي وزارة الداخلية (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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