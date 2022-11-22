النيابة العامة: عميد بلدية الشقيقة السابق استولى على سماد مخصص للفلاحين وأسمنت لبناء مسجد

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت النيابة العامة، مساء اليوم الإثنين، حبس عميد بلدية الشقيقة السابق بتهمة الاستيلاء على المعدات الطبية والمركبات الآلية المخصصة لمواجهة جائحة كورونا، بالإضافة إلى سماد مخصص للفلاحين وكميات أسمنت مخصصة لبناء مسجد.

وأوضح بيان نشره مكتب النائب العام على «فيسبوك»، أن رئيس النيابة بمكتب النائب العام تولى تحقيق حادثة إساءة إدارة المبالغ المالية، وسائر المستلزمات المخصصة في بلدية الشقيقة لغرض مجابهة جائحة كوورنا.

عميد البلدية أحجم عن تجهيز مركز العزل رغم تسلمه مستلزماته

وأضاف أن التحقيق «أثبت انصراف عميد البلدية عن موجبات الوظيفة ومخالطة سلوكياته لنواهي القانون، بتعمُّده صرف المبالغ المالية التي كانت تحت يده وعهدته في غير الوجه المخصص لها، وإصراره على الإضرار بالمصلحة العامة، بإحجامه عن تجهيز مركز العزل رغم تسلُّمه معدات العمل الطبي ومستلزماته».

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وأشارت النيابة العامة إلى أن المحقق طلب من ديوان المحاسبة فحص نشاط أعضاء المجلس البلدي الإداري والمالي، فكشف التدقيق عن استحواذ عميد البلدية السابق على المعدات الطبية والمركبات الآلية المخصصة لمواجهة الجائحة.

عميد البلدية استولى على سماد مخصص للفلاحين وأسمنت مسجد

كما أبان الفحص سلوكاً آخر تمثَّل في استئثاره بالحصص المخصَّصة للفلاحين من سماد اليوريا، والتصرف فيها بسعر يفوق السعر المقرَّر لدعم مستحقيها، إضافةً إلى تربُّحه بطريقة غير مشروعة، بتصرفه في كميات الإسمنت المخصصة لبناء أحد المساجد في البلدية.

واختتم البيان بأن المحقق انتهى من مواجهة العميد السابق بالأدلة واتهامه، وأمر بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق.