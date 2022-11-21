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شاهد في «هذا المساء»: النواب يرفعون مرتبات الشعب: فمن ينفذ وكيف؟

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 نوفمبر 2022, 10:57 مساء
شاهد في «هذا المساء»: النواب يرفعون مرتبات الشعب: فمن ينفذ وكيف؟
برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)، الإثنين 21 نوفمبر 2022
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سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)، مساء الإثنين، الضوء على مناقشات مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة في بنغازي، حول مواد قانون نظام المرتبات بالجهات الممولة من الخزانة العامة.

وشرع المجلس في التصويت على الصياغة النهائية لمشروع قانون المرتبات الموحد مادة مادة اليوم، وسط احتدام الجدل حول المادة الثانية من القانون، ما اضطر مقرر الجلسة صالح قلمة للخروج منها احتجاجًا على مقاطعته عدة مرات، وذلك قبل أن يقر الأعضاء المادة بالأغلبية في النهاية. في حين يواصل المجلس في جلسة غدًا الثلاثاء مناقشاته حول القانون.

- «النواب» يواصل النقاش حول قانون المرتبات الموحد غدًا
- جدل بين النواب حول المادة الثانية من مشروع قانون المرتبات الموحد.. وقلمة يغادر محتجا

ووسط استمرار الجدل حول ما يطرح في أروقة مجلس النواب، خاصة قانون المرتبات الموحد، فمن هي السلطة التنفيذية التي ستنفذ مشروع القانون، خاصة أن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة أعلنت أن تنفيذ القانون سيجرى قبل نهاية العام، وهو ما فتح البرنامج نقاشًا حول الموضوع مع كل من: المستشار الإعلامي لمجلس النواب فتحي المريمي، وعضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، والمحلل السياسي الدكتور باهر العوكلي.

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