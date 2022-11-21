توقيع مذكرة تفاهم بين هيئتي الرقابة الإدارية الليبية والتونسية

القاهرة - بوابة الوسط

وقعت هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم للتعاون المشترك مع الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية التونسية، وذلك في إطار سعي الهيئة لفتح أفق التعاون الدولي المشترك مع نظرائها من الهيئات والمؤسسات الرقابية الفنّيّة المتخصّصة بالدول الأخرى؛ وفق ما أعلنته الهيئة الليبية عبر صفحتها على «فيسبوك».

وجرت مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم في العاصمة التونسية، حيث وقع عن هيئة الرقابة الإدارية رئيسها سليمان الشنطي ووقع عن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية رئيسها عماد الحزقي، بحضور القائم بالأعمال بالسفارة الليبية في تونس مصطفى قدارة، وقنصل عام ليبيا بتونس فاضل القريو، وعدد من أعضاء الهيئتين.

أهداف مذكرة التفاهم

وأوضحت هيئة الرقابة الإدارية أن مذكرة التفاهم «تهدف إلى مد جسور التعاون المشترك، وتبادل الخبرات، والاستشارات، والدّورات التدريبية، والأبحاث والدراسات المشتركة في المجال الرقابي، والزيارات، والنشريات والمعلومات؛ للاطلاع على أساليب العمل، والتجارب والخبرات ذات الاهتمام المشترك».

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وقال رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي إن «هذه الاتفاقية تأتي تماشيا مع رؤية الهيئة وتوجيهاتها في تحسين أداء الكادر الوظيفي، وتعزيز وتوطيد الأسس المتينة، والاستفادة من خبرات هيئات ومؤسسات الرقابة بالدول الصديقة والجارة».

هيئة الرقابة الإدارية تعتزم توقيع مذكرة تفاهم جديدة مع نظيرتها الأردنية

وأكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية في تصريحه، أن مذكرة التفاهم الموقعة من الهيئة التونسية «تعد باكورة الاتفاقيات المزمع توقيعها مع عدد من الدول العربية الأخرى التي تأتي في مقدمتها المملكة الأردنية الهاشمية».

مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين هيئتي الرقابة الإدارية الليبية والتونسية، الإثنين 21 نوفمبر 2022. (هيئة الرقابة الإدارية)

مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين هيئتي الرقابة الإدارية الليبية والتونسية، الإثنين 21 نوفمبر 2022. (هيئة الرقابة الإدارية)

مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين هيئتي الرقابة الإدارية الليبية والتونسية، الإثنين 21 نوفمبر 2022. (هيئة الرقابة الإدارية)