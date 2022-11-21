القبض على متهم بالترويج لبيع قطعة أثرية في الزاوية « على الإنترنت»

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين القبض على متهم بالترويج لبيع قطعة أثرية في الزاوية، وذلك بعد تداول إعلان عن القطعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الوزارة في بيان إن عدد من الصفحات على موقع «فيسبوك» تداولت إعلانا مفاده عرض جرة أثرية للبيع من قبل أحد الأشخاص وعليه، صدرت تعليمات من رئيس جهاز الشرطة السياحية وحماية الأثار باتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيق في الواقعة.

جهاز الشرطة السياحية يتمكن من ضبط المتهم

وتمكن فرع جهاز الشرطة السياحية بالمنطقة الغربية من التحري وجمع المعلومات ومتابعة الشخص الذي قام بعرض القطعة الأثرية للبيع، ومن ثم ضبطه.

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وبالتحقيق مع المتهم اعترف بما نسب إليه، وجرى استراجع الجرة الأثرية، وإحالة المقبوض عليه إلى نيابة النظام العام- الزاوية، وفق البيان.