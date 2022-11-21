Atwasat

مسؤولون حكوميون ومحليون وأمميون يناقشون في طرابلس تحديات إعمار مرزق

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 نوفمبر 2022, 09:27 مساء
مسؤولون حكوميون ومحليون وأمميون يناقشون في طرابلس تحديات إعمار مرزق
اجتماع المسؤولين الحكوميين والمحليين مع ممثلي البعثة الأممية لمناقشة تحديات إعمار مرزق. (وزارة الحكم المحلي)
alwasat radio

عقد مسؤولون من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة وبلدية مرزق، اليوم الإثنين، اجتماعا مع مسؤولين من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالعاصمة طرابلس، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه عملية إعادة الإعمار وعودة النازحين والتنمية في المدينة الواقعة جنوب غرب ليبيا.

وشارك في الاجتماع كل من مستشار وزير الحكم المحلي أبوبكر الطرابلسي، ورئيس المجلس التسييري لبلدية مرزق أشرف آدم، وأعضاء المجلس أحمد عثمان وحواء الزيلاوي وخميس سعيد، ومدير صندوق إعمار مرزق مولود صالح، والوفد المرافق له.

وضم الوفد الأممي كلا من نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية جورجيت غانيون، ومسؤول تنسيق التنمية والخبير الاقتصادي بالبعثة نايون تشوي ومسؤول تنسيق التنمية للشراكات والتمويل نصرالدين الدخاخني.

خطة حكومة الوحدة لإعمار مرزق
وقالت وزارة الحكم المحلي عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع الذي عقد بديوان مركز تطوير البلديات ودعم اللامركزية، يأتي في إطار استكمال جهود حكومة الوحدة الوطنية بشأن «تفعيل برامج إعمار مدينة مرزق ودعم المصالحة الوطنية وعودة النازحين»، ومناقشة «خطة الحكومة لعودة الحياة والمشروعات بما يخدم السلم المجتمعي وعودة النازحين وإنجاح البرامج التنموية في بلدية مرزق، بعد قرار إعادة تشكيل المجلس التسييري مرزق القائم على التوافق والمصالحة».

- الدبيبة يبحث مع «تسييري مرزق» الاحتياجات العاجلة للمدينة
- حكومة «الوحدة»: إعلان موعد بدء خطوات عودة نازحي مرزق الأسبوع المقبل
- وفدا التبو والعرب بمرزق يوقعان اتفاقية مصالحة في تونس برعاية أميركية
- حكومة الوحدة الوطنية تقرر إنشاء «صندوق إعمار مرزق» بقيمة 500 مليون دينار

تحديات التنمية في مرزق
وأضافت الوزارة أن الاجتماع ناقش أيضا «كافة التحديات المتعلقة بالجوانب الأمنية والاجتماعية والتمويلية خاصةََ في باب التنمية ذا الأهمية الكبيرة في دعم هذا الملف والتنسيق من خلال مكتب التعاون الدولي بوزارة الحكم المحلي بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة بالتعاون مع كافة المنظمات الدولية».

وشدد المشاركون في الاجتماع على أهمية رفع مستوى التنسيق والعمل بين المجلس التسييري مرزق وصندوق إعمار مدينة مرزق برعاية وزارة الحكم المحلي، وتقييم الاحتياجات والأولويات لبلدية مرزق من خلال لجنة مشتركة بين الوزارة والمجلس التسييري وصندوق إعمار مدينة مرزق والاستفادة من برامج التقييم التي نفذتها حكومة الوحدة الوطنية وبعض المنظمات الدولية من خلال تعاونها مع المؤسسات ذات العلاقة وبمشاركة خبراء الأمم المتحدة.

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على زيادة تفعيل اللقاءات وورش العمل بما يدعم تفعيل تنفيذ الخطط التنموية وتذليل كافة الصعوبات والتحديات التي تواجهها البلدية، وتوفير كافة الدعم لإنجاح ملف إعمار بلدية مرزق والتمويل اللازم من أجل تقديم افضل الخدمات للمواطنين والأهالي.

مسؤولون أمميون يتفقدون مركز تطوير البلديات ودعم اللامركزية
وأشارت وزارة الحكم المحلي إلى أن ممثلي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أجروا على هامش الاجتماع زيارة ميدانية وتفقدية لمقر مركز تطوير البلديات ودعم اللامركزية التابع للوزارة، ووقفوا على برنامج تدريبي معد لتأهيل كوادر المجالس البلدية المنتخبة حديثاً والمجالس التسييرية الممكنة حديثاً الذي يستهدف بلدية ترهونة والمجلس التسييري مرزق وإعداد كوادرهما كقيادات محلية فاعلة.

اجتماع المسؤولين الحكوميين والمحليين مع ممثلي البعثة الأممية لمناقشة تحديات إعمار مرزق. (وزارة الحكم المحلي)
اجتماع المسؤولين الحكوميين والمحليين مع ممثلي البعثة الأممية لمناقشة تحديات إعمار مرزق. (وزارة الحكم المحلي)
اجتماع المسؤولين الحكوميين والمحليين مع ممثلي البعثة الأممية لمناقشة تحديات إعمار مرزق. (وزارة الحكم المحلي)
اجتماع المسؤولين الحكوميين والمحليين مع ممثلي البعثة الأممية لمناقشة تحديات إعمار مرزق. (وزارة الحكم المحلي)
اجتماع المسؤولين الحكوميين والمحليين مع ممثلي البعثة الأممية لمناقشة تحديات إعمار مرزق. (وزارة الحكم المحلي)
اجتماع المسؤولين الحكوميين والمحليين مع ممثلي البعثة الأممية لمناقشة تحديات إعمار مرزق. (وزارة الحكم المحلي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

غاريث بيل وبوليزيتش أساسيان في مواجهة ويلز وأمريكا

غاريث بيل وبوليزيتش أساسيان في مواجهة ويلز وأمريكا
كريستيانو يهز المونديال بتصريحات جديدة: أنا مضاد للرصاص.. أنا أرتدي بدلة حديدية

كريستيانو يهز المونديال بتصريحات جديدة: أنا مضاد للرصاص.. أنا أرتدي بدلة حديدية
الرئاسة المصرية بعد مصافحة إردوغان: بداية لتطوير العلاقات بين الجانبين

الرئاسة المصرية بعد مصافحة إردوغان: بداية لتطوير العلاقات بين الجانبين
القادري: نسعى لدخول تونس التاريخ.. وهيولماند: حضرنا لقطر للفوز بكأس العالم

القادري: نسعى لدخول تونس التاريخ.. وهيولماند: حضرنا لقطر للفوز بكأس العالم
اليابان تكافح انتحار الشباب بـ«ورق المراحيض»

اليابان تكافح انتحار الشباب بـ«ورق المراحيض»
بعد المصافحة.. إردوغان يأمل «محادثات رفيعة المستوى» مع مصر

بعد المصافحة.. إردوغان يأمل «محادثات رفيعة المستوى» مع مصر
قطر توقع عقدا طويل الأمد لتزويد الصين بالغاز

قطر توقع عقدا طويل الأمد لتزويد الصين بالغاز
أوروبا تندفع لملء وقود الديزل الروسي قبل بدء الحظر

أوروبا تندفع لملء وقود الديزل الروسي قبل بدء الحظر
كاركاتير خيري - مشكلة الكرسي!

كاركاتير خيري - مشكلة الكرسي!
عبدالله دعباج لـ«بوابة الوسط»: نجاح سباق الخيول في القدرة والتحمل راجع إلى تضافر الجهود (صور)

عبدالله دعباج لـ«بوابة الوسط»: نجاح سباق الخيول في القدرة والتحمل راجع إلى تضافر...
قناة الوسط «WTV» تواكب أحداث كأس العالم قطر 2022 عبر برنامج «مساء المونديال»

قناة الوسط «WTV» تواكب أحداث كأس العالم قطر 2022 عبر برنامج «مساء المونديال»
حاكمة طوكيو للسكان: ارتدوا الصوف لتوفير الطاقة

حاكمة طوكيو للسكان: ارتدوا الصوف لتوفير الطاقة
شاهد في «هذا المساء».. إعادة قضية لوكيربي للواجهة لمصلحة من؟

شاهد في «هذا المساء».. إعادة قضية لوكيربي للواجهة لمصلحة من؟
أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم 2022

أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم 2022
كاركاتير خيري - تأخر صرف المرتبات

كاركاتير خيري - تأخر صرف المرتبات
دراسة: التهميش قد يدفع بشباب الجنوب إلى حضن الإرهاب

دراسة: التهميش قد يدفع بشباب الجنوب إلى حضن الإرهاب
الغاز الليبي يدخل معركة تصفية الحسابات في «بحر إيجة»

الغاز الليبي يدخل معركة تصفية الحسابات في «بحر إيجة»
جريدة «الوسط»: هل ستجرى الانتخابات؟

جريدة «الوسط»: هل ستجرى الانتخابات؟
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«النواب» يواصل النقاش حول قانون المرتبات الموحد غدًا
«النواب» يواصل النقاش حول قانون المرتبات الموحد غدًا
وزيرة العدل بحكومة الوحدة في الجزائر لتعزيز التعاون في مجال إدارة السجون
وزيرة العدل بحكومة الوحدة في الجزائر لتعزيز التعاون في مجال إدارة...
إنشاء حديقة جديدة بمساحة 10 آلاف متر مربع بمنطقة المحيشي
إنشاء حديقة جديدة بمساحة 10 آلاف متر مربع بمنطقة المحيشي
حفتر: نتطلع أن تصبح سرت الحاضنة لملتقيات التصالح
حفتر: نتطلع أن تصبح سرت الحاضنة لملتقيات التصالح
مسؤولون حكوميون ومحليون وأمميون يناقشون في طرابلس تحديات إعمار مرزق
مسؤولون حكوميون ومحليون وأمميون يناقشون في طرابلس تحديات إعمار ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إيطاليا تكشف تفاصيل مشروع الطريق الساحلي السريع في ليبيا
إيطاليا تكشف تفاصيل مشروع الطريق الساحلي السريع في ليبيا...
قوات القيادة العامة تنشر صورا لمقاتلات «ميغ 29» الروسية بقاعدة الجفرة الجوية
قوات القيادة العامة تنشر صورا لمقاتلات «ميغ 29» الروسية ......
مجلس الدولة يستأنف غدا قبول ملفات المرشحين للوظائف السيادية في 5 مؤسسات
مجلس الدولة يستأنف غدا قبول ملفات المرشحين للوظائف السيادية ......
وزير خارجية اليونان يتحدث عن سبب إلغاء زيارته لطرابلس
وزير خارجية اليونان يتحدث عن سبب إلغاء زيارته لطرابلس...
أسعار صرف العملات الدولية مقابل الدينار الليبي بالسوق الموازية (20 نوفمبر 2022)
أسعار صرف العملات الدولية مقابل الدينار الليبي بالسوق ......
المزيد
توقيع مذكرة تفاهم بين هيئتي الرقابة الإدارية الليبية والتونسية
توقيع مذكرة تفاهم بين هيئتي الرقابة الإدارية الليبية ......
القبض على متهم بالترويج لبيع قطعة أثرية في الزاوية « على الإنترنت»
القبض على متهم بالترويج لبيع قطعة أثرية في الزاوية « على ......
حفتر: نترحم على شهداء البنيان المرصوص الذين افتدوا سرت بأرواحهم
حفتر: نترحم على شهداء البنيان المرصوص الذين افتدوا سرت ......
مسؤولون حكوميون ومحليون وأمميون يناقشون في طرابلس تحديات إعمار مرزق
مسؤولون حكوميون ومحليون وأمميون يناقشون في طرابلس تحديات ......
حفتر: نتطلع أن تصبح سرت الحاضنة لملتقيات التصالح
حفتر: نتطلع أن تصبح سرت الحاضنة لملتقيات التصالح...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط