مسؤولون حكوميون ومحليون وأمميون يناقشون في طرابلس تحديات إعمار مرزق

القاهرة - بوابة الوسط

عقد مسؤولون من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة وبلدية مرزق، اليوم الإثنين، اجتماعا مع مسؤولين من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالعاصمة طرابلس، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه عملية إعادة الإعمار وعودة النازحين والتنمية في المدينة الواقعة جنوب غرب ليبيا.

وشارك في الاجتماع كل من مستشار وزير الحكم المحلي أبوبكر الطرابلسي، ورئيس المجلس التسييري لبلدية مرزق أشرف آدم، وأعضاء المجلس أحمد عثمان وحواء الزيلاوي وخميس سعيد، ومدير صندوق إعمار مرزق مولود صالح، والوفد المرافق له.

وضم الوفد الأممي كلا من نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية جورجيت غانيون، ومسؤول تنسيق التنمية والخبير الاقتصادي بالبعثة نايون تشوي ومسؤول تنسيق التنمية للشراكات والتمويل نصرالدين الدخاخني.

خطة حكومة الوحدة لإعمار مرزق

وقالت وزارة الحكم المحلي عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع الذي عقد بديوان مركز تطوير البلديات ودعم اللامركزية، يأتي في إطار استكمال جهود حكومة الوحدة الوطنية بشأن «تفعيل برامج إعمار مدينة مرزق ودعم المصالحة الوطنية وعودة النازحين»، ومناقشة «خطة الحكومة لعودة الحياة والمشروعات بما يخدم السلم المجتمعي وعودة النازحين وإنجاح البرامج التنموية في بلدية مرزق، بعد قرار إعادة تشكيل المجلس التسييري مرزق القائم على التوافق والمصالحة».

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تحديات التنمية في مرزق

وأضافت الوزارة أن الاجتماع ناقش أيضا «كافة التحديات المتعلقة بالجوانب الأمنية والاجتماعية والتمويلية خاصةََ في باب التنمية ذا الأهمية الكبيرة في دعم هذا الملف والتنسيق من خلال مكتب التعاون الدولي بوزارة الحكم المحلي بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة بالتعاون مع كافة المنظمات الدولية».

وشدد المشاركون في الاجتماع على أهمية رفع مستوى التنسيق والعمل بين المجلس التسييري مرزق وصندوق إعمار مدينة مرزق برعاية وزارة الحكم المحلي، وتقييم الاحتياجات والأولويات لبلدية مرزق من خلال لجنة مشتركة بين الوزارة والمجلس التسييري وصندوق إعمار مدينة مرزق والاستفادة من برامج التقييم التي نفذتها حكومة الوحدة الوطنية وبعض المنظمات الدولية من خلال تعاونها مع المؤسسات ذات العلاقة وبمشاركة خبراء الأمم المتحدة.

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على زيادة تفعيل اللقاءات وورش العمل بما يدعم تفعيل تنفيذ الخطط التنموية وتذليل كافة الصعوبات والتحديات التي تواجهها البلدية، وتوفير كافة الدعم لإنجاح ملف إعمار بلدية مرزق والتمويل اللازم من أجل تقديم افضل الخدمات للمواطنين والأهالي.

مسؤولون أمميون يتفقدون مركز تطوير البلديات ودعم اللامركزية

وأشارت وزارة الحكم المحلي إلى أن ممثلي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أجروا على هامش الاجتماع زيارة ميدانية وتفقدية لمقر مركز تطوير البلديات ودعم اللامركزية التابع للوزارة، ووقفوا على برنامج تدريبي معد لتأهيل كوادر المجالس البلدية المنتخبة حديثاً والمجالس التسييرية الممكنة حديثاً الذي يستهدف بلدية ترهونة والمجلس التسييري مرزق وإعداد كوادرهما كقيادات محلية فاعلة.

اجتماع المسؤولين الحكوميين والمحليين مع ممثلي البعثة الأممية لمناقشة تحديات إعمار مرزق. (وزارة الحكم المحلي)

اجتماع المسؤولين الحكوميين والمحليين مع ممثلي البعثة الأممية لمناقشة تحديات إعمار مرزق. (وزارة الحكم المحلي)

اجتماع المسؤولين الحكوميين والمحليين مع ممثلي البعثة الأممية لمناقشة تحديات إعمار مرزق. (وزارة الحكم المحلي)