وزيرة العدل بحكومة الوحدة في الجزائر لتعزيز التعاون في مجال إدارة السجون

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

وصلت وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة حليمة عبدالرحمن، مساء الإثنين، الجزائر في زيارة عمل، تتعلق بتعزيز التعاون في مجال تكوين القضاة وموظفي السجون.

ويرافق الوزيرة وفد يضم مسؤولين وخبراء من وزارة العدل الليبية، وفق بيان لوزارة العدل الجزائرية، التي أوضحت أن زيارة الوفد الليبي سوف يمتد إلى 24 نوفمبر الجاري.

أهداف زيارة وزيرة العدل

وتهدف الزيارة إلى «تعزيز التعاون في المجالين القانوني والقضائي بين وزارتي العدل بالبلدين، وتبادل الخبرات، لا سيما في مجال تكوين القضاة وموظفي السجون»، في حين ستكون لوزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة لقاءات وزيارات ميدانية لمؤسسات تابعة لقطاع العدالة.

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وخلال يوليو الماضي، أعلنت المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون بالجزائر إبرام عدة اتفاقيات مع ليبيا في مجال تطوير المؤسسات العقابية بهدف إعادة التأهيل والإدماج، من خلال دورات تكوينية لصالح إطارات وضباط جهاز الشرطة القضائية ومديري السجون بدولة ليبيا، وكذا تنظيم دورة تكوينية لصالح الإطارات الليبية المكلفة بتسيير النساء السجينات.

دورات تدريبية في مجال إدارة السجون

وكانت وزارة العدل الجزائرية نظمت ما بين 15 و26 مايو 2022 دورة تكوينية لـ15 إطارًا من الشرطة القضائية الليبية العاملين بإدارة السجون، والتي تندرج في إطار برنامج المكتب الإقليمي الأممي الخاص بـ«دعم وتطوير السجون بليبيا، في إطار المبدأ التوجيهي لإعادة التأهيل والإدماج الاجتماعي»، وذلك بالتعاون مع كل من وزارة العدل الجزائرية ممثلة في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ووزارة العدل والشرطة القضائية الليبية.

يشار إلى أن السلطات الجزائرية شرعت في 2018 بتكوين أولى دفعات الشرطة القضائية الليبية في مجال إدارة السجون بالتعاون مع وزارة العدل وبإشراف من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.