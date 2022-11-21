«النواب» يواصل النقاش حول قانون المرتبات الموحد غدًا

القاهرة - بوابة الوسط

يواصل مجلس النواب في جلسة غد الثلاثاء مناقشاته حول القانون الموحد للمرتبات، وذلك بعد أن أجرى النواب جانبًا من المناقشات في جلسة اليوم الإثنين.

وعقدت جلسة اليوم بمدينة بنغازي برئاسة النائب الأول رئيس المجلس فوزي النويري، بينما استقبل رئيس المجلس عقيلة صالح عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية، وذلك بمكتب عقيلة في مدينة القبة.

التصويت على قانون المرتبات مادة تلو أخرى

وقال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إن المجلس شرع في التصويت على الصياغة النهائية لمشروع قانون المرتبات الموحد مادة مادة اليوم، إذ احتدم الجدل حول المادة الثانية من القانون، ما اضطر مقرر الجلسة صالح قلمة للخروج منها احتجاجًا على مقاطعته عدة مرات، وذلك قبل أن يقر الأعضاء المادة بالأغلبية في النهاية.

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ودار الجدل حول ما إذا كانت المادة الثانية تسري على العاملين بالجهات الممولة من الميزانية العامة فقط، أم تضم إليهم المتقاعدون أصحاب المعاشات الأساسية، والمعاش الضماني.