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بحضور الدبيبة.. الجزائر تدعو لمصالحة ليبية تقود إلى الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 نوفمبر 2022, 06:45 مساء
بحضور الدبيبة.. الجزائر تدعو لمصالحة ليبية تقود إلى الانتخابات
الدبيبة مع السفير سليمان شنين على هامش احتفال سفارة الجزائر بالذكرى 68 للثورة الجزائرية، طرابلس. (وكالة الأنباء الجزائرية)
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جدّدت الجزائر دعوتها لإيجاد تسوية للأزمة الليبية في إطار حل توافقي، وإنجاز استحقاق المصالحة الوطنية الشاملة بما يفضي إلى تنظيم الانتخابات التي ستمكن الشعب الليبي من اختيار ممثليه على مستوى المؤسسات السياسية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها سفير الجزائر لدى ليبيا سليمان شنين في حفل عقد بسفارة بلاده في العاصمة طرابلس، لمناسبة الذكرى الـ 68 لاندلاع الثورة الجزائريةن وحضره رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة وعدد من وزراءه وأعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة، حسبما وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الاثنين.

موقف جزائري رافض للتدخلات الخارجية في ليبيا
وأشار شنين إلى موقف الجزائر تجاه الأزمة الليبية القائم على «رفض التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي، ودعم جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله بالتيلي، والدعوة لإيجاد تسوية لهذه الأزمة في إطار حل توافقي ليبي- ليبي».

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كما تحدث عن عظمة ثورة بلاده التي قامت بين العامين 1954 و1962، مشيدا بالدعم الذي قدمه الشعب الليبي لنظيره الجزائري خلال النضال من أجل التحرر والاستقلال

فيما لفت الدبيبة إلى «عمق ومتانة العلاقات الليبية - الجزائرية التي تستند إلى إرث كبير من التضامن والتآزر بين الشعبين، لا سيما خلال حقبة الكفاح ضد الاستعمار»، منوها بمـ«وقف الجزائر الداعم للشعب الليبي ولسيادة ليبيا ووحدتها في المرحلة الراهنة».

دعم جزائري مطلق لحكومة الدبيبة.. ورفض لحكومة باشاغا 
وتعلن الجزائر دعمها المطلق لحكومة الدبيبة وتعتبرها «الحكومة الشرعية» وترفض الاعتراف بالحكومة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشغا.

واستضافت الجزائر في مستهل نوفمبر الجاري القمة العربية، وجاء في «إعلان الجزائر» الصادر في ختام القمة المنعقدة في الأول والثاني من الشهر، التأكيد على «تنظيم الانتخابات في أسرع وقت ممكن، لتحقيق الاستقرار السياسي الدائم في ليبيا».

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